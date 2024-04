Arabie saoudite - La connexion Israël-NEOM

(Crédit photo : The Cradle)

Par Giorgio Cafiero (extrait de l’article "Saudi’s NEOM ’city in the desert’ project falters amid Gaza war” paru en anglais le 25 avril 2024 sur le site The Cradle)*

La proximité géographique d'Israël avec le nord-ouest de l'Arabie saoudite, ses avancées technologiques et sa culture dynamique de startup positionnent l'État d'occupation comme un partenaire prometteur pour Vision 2030 et le projet NEOM, en particulier dans les domaines de la biotechnologie, de la cybersécurité et de la fabrication.

Écrivant en mars 2021, le Dr Ali Dogan, ancien chercheur au Leibniz-Zentrum Moderner Orient, est allé jusqu’à affirmer que « les relations avec Israël sont nécessaires pour que l’Arabie saoudite puisse achever le NEOM ».

Le Dr Mohammad Yaghi, chercheur à la Konrad Adenauer Stiftung allemande, a également déclaré que NEOM « nécessite la paix et la coordination avec Israël, surtout si l'on veut que la ville ait une chance de devenir une attraction touristique ». Cependant, le rôle de leader de l'Arabie Saoudite dans le monde islamique, illustré par le titre du monarque de « Gardien des deux saintes mosquées », rend toute normalisation formelle des relations avec Tel Aviv très délicate.

Au départ, on pensait que même si les Émirats arabes unis et Bahreïn pourraient établir des relations ouvertes avec Israël, l’Arabie saoudite continuerait à s’engager secrètement, garantissant que des collaborations essentielles comme celles dont on parle dans le secteur technologique pourraient progresser discrètement.

Un exemple est celui de juin 2020, lorsqu'une controverse a éclaté sur l'engagement présumé de l'Arabie saoudite avec une société israélienne de cybersécurité, ce que l'ambassade saoudienne a ensuite nié .

Pourtant, près de sept mois après le début de la campagne israélienne visant à anéantir Gaza, l’Arabie saoudite peut-elle encore considérer Tel Aviv comme un partenaire dans NEOM ? Il semble qu’au milieu des crises en cours dans la région, principalement le génocide de Gaza, Riyad doit veiller à éviter d’être perçu comme coopérant avec les Israéliens de manière secrète, et une normalisation à part entière semble hors de question dans un avenir prévisible.

Néanmoins, une fois que la poussière sera retombée à Gaza et que la crise sécuritaire en mer Rouge se sera calmée, l’Arabie Saoudite maintiendra probablement son intérêt à renforcer ses liens avec Israël dans le cadre d’une « normalisation économique » entre les deux pays. Cela pourrait être important pour l’avenir de Vision 2030, en particulier dans NEOM. Mais la campagne militaire sans précédent d’Israël à Gaza va probablement modifier l’Asie occidentale à bien des égards dans les décennies à venir. Même après la fin de la guerre actuelle à Gaza, la colère envers Israël et les États-Unis persistera.

Il ne fait aucun doute que la relation entre Israël et la NEOM sera de plus en plus sensible et controversée, tant dans le Royaume que dans la région au sens large – un facteur que les dirigeants de Riyad ne peuvent ignorer.

*Version originale et anglais : The Cradle

Traduction de l’extrait avec Google