Washington abandonne l’exigence du “désarmement du Hamas” comme condition de cessez-le-feu à Gaza

Par la rédaction de The Cradle (10 mai 2025)*

Une fracture entre Trump et Netanyahu continue de s'élargir avant la première visite du président américain en Asie occidentale depuis son retour au pouvoir.

Le gouvernement américain a abandonné son exigence de désarmement du Hamas comme condition préalable à un cessez-le-feu à Gaza, ont révélé des sources égyptiennes à Al-Araby Al-Jadeed.

La source anonyme a ajouté que le “cercle restreint” du président américain Donald Trump est convaincu du “caractère vain” de la stratégie du Premier ministre Benjamin Netanyahu visant à libérer les captifs par la pression militaire, estimant qu'aucune option militaire ne permettra de sauver les captifs israéliens à Gaza.

En outre, les planificateurs américains seraient conscients de

“l'impossibilité pratique d'exiler de force les dirigeants et les combattants des branches armées du Hamas” et d'autres factions de la résistance palestinienne en raison “des préoccupations des pays d'accueil potentiels et du grand nombre d'individus qu'Israël cherche à expulser”, qui se comptent par milliers.