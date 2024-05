Bien pire que ce que vous pouvez imaginer

Par Graig Murray (revue de presse : Arrêt sur info - 27 avril 2024)*

Les gouvernements ne prennent pas de grandes décisions très rapidement, sauf dans les circonstances les plus extrêmes. Des mécanismes existent dans tous les États pour examiner les décisions politiques, les peser, impliquer les différents services de l’État dont les activités sont affectées par cette décision et parvenir à une conclusion, même si elle n’est pas nécessairement bonne.

La décision d’arrêter le financement de l’aide à l’UNRWA n’a pas été prise par de nombreux États occidentaux en un jour.

Au Royaume-Uni, plusieurs ministères ont dû se coordonner. Même au sein d’un seul ministère, le FCDO, les points de vue devaient être concertés par le biais de soumissions écrites et de réunions interministérielles entre les départements chargés du Moyen-Orient, des Nations unies, des États-Unis, de l’Europe et, bien entendu, entre les services diplomatiques et les services de développement du ministère.

Ce processus implique de solliciter l’avis des ambassadeurs britanniques à Tel Aviv, à Doha, au Caire, à Riyad, à Istanbul et à Washington, ainsi qu’aux Nations unies à Genève et à New York.

Il ne s’agit pas nécessairement d’un processus long, mais ce n’est pas le travail d’une simple journée, et il n’est pas nécessaire qu’il le soit. L’annonce de la réduction du financement de l’UNRWA un jour plus tôt ou un jour plus tard n’a eu aucun impact dans la pratique.

Il faut savoir qu’un processus parallèle a dû être mené à bien aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, en Australie et dans toutes les autres puissances occidentales qui ont contribué à la famine à Gaza en réduisant l’aide à l’UNRWA.

Tous ces pays ont dû suivre leurs procédures, et ce n’est que grâce à une coordination préalable – des semaines auparavant – entre ces États qu’ils ont pu annoncer le même jour l’anéantissement du système de survie des Palestiniens, qui se trouvaient alors dans une situation d’urgence absolue.

De plus, nous savons maintenant avec certitude que les Israéliens n’ont produit aucune preuve de la complicité de l’UNRWA avec la résistance du Hamas, sur laquelle les décisions de tous ces États étaient censées se fonder.

Je n’ai aucun doute sur le fait que les élites politiques occidentales, outils rémunérés de la machine sioniste, sont complices du génocide des Palestiniens et du nettoyage ethnique de Gaza à un niveau bien plus grave que les citoyens ne l’ont encore compris.

Le refus de Starmer et Sunak d’envisager de mettre fin aux ventes d’armes et au soutien militaire à Israël n’est pas dû à l’inertie ou aux préoccupations de l’industrie de l’armement. C’est parce qu’ils soutiennent activement la destruction des Palestiniens.

En moins d’une heure

La décision coordonnée des nations occidentales d’accélérer la famine en arrêtant le financement de l’UNRWA a été annoncée dans l’heure qui a suivi la décision de la Cour internationale de justice selon laquelle les habitants de Gaza couraient un risque immédiat de génocide, et a fait disparaître des gros titres des médias la décision défavorable à Israël.

Cette décision a envoyé le signal sans équivoque que les puissances occidentales ne se laisseraient pas détourner de leur génocide par le droit international ou les institutions internationales.

Les puissances occidentales ne se soucient pas le moins du monde des 16 000 enfants palestiniens massacrés. Aucune preuve de l’existence de fosses communes dans les hôpitaux ne les fera bouger. Elles savaient qu’un génocide était en train de se produire et ont continué activement à le soutenir et à le financer.

Ce génocide est le but recherché par l’Occident. Aucune autre explication n’est plausible.

Le soutien politique de l’Occident à ce génocide n’est pas un hasard

Je n’ai jamais cru à la version selon laquelle Joe Biden tente de freiner Netanyahou, tout en armant et en finançant ce dernier et en utilisant les forces américaines pour combattre à ses côtés.

Biden ne fait aucun effort pour freiner Netanyahou. Il soutient pleinement le génocide.

Ma compréhension de ces propos a été renforcée lorsque j’ai repensé aux meurtres commis par Israël sur le Mavi Mamara en 2010, lorsque dix travailleurs humanitaires non armés ont été tués alors qu’ils tentaient d’acheminer de l’aide à Gaza par le biais de la flottille de la liberté. Les actions d’Israël étaient clairement meurtrières et contraires au droit international. Joe Biden, en tant que vice-président, avait alors défendu Israël avec acharnement. Il est essentiel de comprendre que Joe le génocidaire a toujours été Joe le génocidaire. À l’époque, j’écrivais:

“Joe Biden a pris l’initiative de défendre le raid auprès du public américain. Dans une interview accordée à PBS, il a qualifié le raid de “légitime” et a fait valoir que les organisateurs de la flottille auraient pu débarquer ailleurs pour transférer l’aide à Gaza.

“Alors, où est le problème ? Pourquoi insister pour que l’aide aille directement à Gaza ?” a demandé M. Biden à propos de la mission humanitaire. Il est légitime qu’Israël dise : “Je ne sais pas ce qu’il y a sur ce bateau. Ces types lancent huit à trois mille roquettes sur mon peuple”.

Biden ne se laisse pas abuser par M. Netanyahou. Il est activement complice de ce dernier et partage avec lui l’objectif d’une occupation israélienne totale de Gaza après que le peuple palestinien aura été tué ou expulsé dans le Sinaï.

Il partage également avec Netanyahou l’objectif d’un conflit régional plus large dans lequel les États-Unis et les États du Golfe s’allient à Israël contre l’Iran, la Syrie, le Yémen et le Hezbollah. Telle est leur vision commune du Moyen-Orient : le Grand Israël et l’hégémonie américaine opérant par l’intermédiaire des monarchies sunnites.

Si vous croyez toute la propagande de la Maison Blanche à propos de Biden essayant de freiner Netanyahu, je vous suggère de regarder plutôt du côté des porte-parole de la Maison Blanche et du Département d’Etat qui refusent d’accepter le moindre cas d’atrocité commise par Israël, et s’en remettant à Israël pour chacun de ses crimes.

Je suis actuellement au Pakistan, et je dois dire que cela a été un grand rafraîchissement d’être dans un pays où tout le monde comprend pourquoi l’État islamique, Al Nosra, etc. n’a jamais attaqué les intérêts israéliens, et comprend parfaitement ce que les gouvernements occidentaux font à propos de Gaza. Ce qui est compris par les nations en développement l’est heureusement aussi par la Génération Z en Occident.

Les régimes arabes du Golfe et de Jordanie dépendent des services de sécurité et de surveillance israéliens et américains pour se protéger de leur propre population. L’absence de protestations massives dans les rues contre leurs propres régimes par les peuples arabes est un témoignage direct de l’efficacité de cette répression vicieuse, en particulier lorsque des États comme la Jordanie se battent aux côtés d’Israël contre les armes iraniennes.

La carte anti-iranienne est bien sûr le tour que Biden et Netanyahu ont encore à jouer. En encourageant l’escalade avec l’Iran, les politiciens occidentaux sont parvenus à affirmer que les arguments en faveur de l’armement d’Israël étaient fondés – et je pense qu’ils ont été réellement perplexes de constater que le public n’était pas d’accord avec eux.

La classe politique, dans le monde occidental et dans le monde arabe, est totalement déconnectée de son peuple au sujet de Gaza. Nous assistons à une répression mondiale, alors que des réunions pacifiques sont prises d’assaut par la police en Allemagne, que des étudiants sont battus par la police sur les campus américains et qu’au Royaume-Uni, des personnes âgées et blanches comme moi subissent le type de harcèlement constant dont souffrent depuis longtemps les jeunes hommes musulmans.

Ce n’est pas le fait de Netanyahou, qui agit comme un voyou. C’est le résultat des machinations d’une classe politique de professionnels à travers le monde occidental, soudée au sionisme, avec la suprématie d’Israël comme principe fondamental.

Les temps ne sont pas aussi sombres par accident. Ils ont été conçus pour le devenir.

Graig Murray est un diplomate britannique, ancien ambassadeur du Royaume-Uni en Ouzbékistan.

*Source : Arrêt sur Info

Article original en anglais publié le 24 Avril 2024 sur Consortiumnews.com