Sénateur américain : il ne fait aucun doute que Netanyahu se livre à un 'nettoyage ethnique' à Gaza

Bernie Sanders

Par Raşa Evrensel (revue de presse : Anadolu – 29 avril 2024)*

Le sénateur américain Bernie Sanders a déclaré, dimanche, qu'il ne faisait aucun doute que le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu se livrait à un "nettoyage ethnique" dans la Bande de Gaza en déplaçant 80 % de la population de l’enclave assiégée.

Sanders a ajouté, dans une interview accordée à CNN : "Il ne fait aucun doute que Netanyahu se livre à un nettoyage ethnique dans la Bande de Gaza, en déplaçant 80 % de sa population".

Selon le sénateur démocrate "accuser Israël d'avoir tué 33 000 Palestiniens n'est pas de l'antisémitisme, mais plutôt un rappel des faits."

Sanders a souligné que "l'antisémitisme est immonde", tout en déclarant que "ce que le gouvernement Netanyahu fait à Gaza est sans précédent."

Israël mène une guerre dévastatrice contre la Bande de Gaza depuis le 7 octobre 2023, faisant des dizaines de milliers de victimes civiles, pour la plupart des femmes et des enfants, en plus d'une catastrophe humanitaire sans précédent et d'une destruction massive des infrastructures, ce qui a amené Tel-Aviv à être poursuivi devant la Cour internationale de justice pour "crime de génocide."

Tel-Aviv poursuit sa guerre dévastatrice contre Gaza malgré l'adoption d'une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU exigeant un cessez-le-feu immédiat.

Traduit de l’arabe par Mourad Belhaj

*Source : Anadolu