USA: le sénateur Graham appelle Israël à larguer des bombes nucléaires sur Gaza

Revue de presse : Presstv (13 mai 2024)*

Le sénateur américain Lindsey Graham a déclaré qu’Israël devrait « larguer des bombes nucléaires sur Gaza » pour mettre fin à la guerre et faire « tout ce qu’il juge nécessaire », justifiant de nouveau le largage des bombes atomiques sur le Japon pendant la Seconde Guerre mondiale.

Le sénateur républicain de Caroline du Sud a suggéré qu’Israël aurait raison de raser la bande de Gaza assiégée simplement parce que les États-Unis ont fait pareil avec les villes d’Hiroshima et de Nagasaki en 1945, causant la mort de plus de 200 000 personnes.

« Pourquoi est-il acceptable que l’Amérique largue deux bombes nucléaires sur Hiroshima et Nagasaki pour mettre fin à leur guerre contre les menaces existentielles ? Pourquoi était-ce acceptable pour nous de faire ça ? Je pensais que tout allait bien », a-t-il déclaré dimanche à l’antenne de la chaîne d’information NBC News. Et de poursuivre : « Alors, Israël, faites tout ce que vous avez à faire pour survivre… Quoi que vous ayez à faire. »

Graham a également exhorté le président américain Joe Biden à fournir davantage de bombes au régime occupant.

« Lorsque nous avons été confrontés à la destruction en tant que nation après Pearl Harbor, en combattant les Allemands et les Japonais, nous avons décidé de mettre fin à la guerre en bombardant Hiroshima et Nagasaki avec des armes nucléaires », a-t-il dit. « Je pense que c’était la bonne décision de lancer des bombes nucléaires sur Hiroshima et Nagasaki pour mettre fin à la guerre. »

« Donnez à Israël les bombes dont il a besoin pour mettre fin à la guerre. Ils ne peuvent pas se permettre de perdre », a proféré le sénateur américain.

Ces déclarations interviennent quelques jours après que Biden a décidé de suspendre une livraison d’armes vers Israël à moins qu'il ne lance une attaque à grande échelle contre Rafah, la ville la plus au sud de Gaza où se réfugient 1,5 million de Palestiniens.

Appuyé par les États-Unis, Israël a déclenché une guerre génocidaire contre Gaza le 7 octobre 2023 à la suite de l'opération surprise du Hamas contre l'entité usurpatrice.

Cette guerre a jusqu’à présent fait au moins 35 034 morts et 78 755 blessés palestiniens, pour la plupart des femmes et des enfants.

