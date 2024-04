Les États-Unis en guerre contre le “nouvel axe du mal”

Par Manlio Dinucci (26 avril 2024)*

Le Congrès USA a approuvé une loi de 95 milliards de dollars pour les “aides” à l’Ukraine, Israël et Taïwan. La Loi, votée par une grande majorité bi-partisane de Démocrates et Républicains, prévoit 60,8 milliards des dollars pour l’Ukraine, 26,4 milliards pour Israël et 8,1 milliards pour Taïwan dans la région de l’Indo-Pacifique. Le président des Services Armés du Sénat, le républicain Mike Rogers, a déclaré : “Chine, Russie et Iran sont en train de travailler ensemble dans un nouvel Axe du Mal pour porter préjudice à nos alliances et miner notre sécurité nationale”. Le président Biden, qui a immédiatement signé la Loi, a déclaré : “C’est un bon jour pour l’Amérique, c’est un bon jour pour l’Europe et c’est un bon jour pour la paix dans le monde. Il rendra l’Amérique plus sûre. Il rendra le monde plus sûr et continuera le leadership de l’Amérique dans le monde”. Il a ensuite ajouté concernant Israël : “Mon engagement à l’égard d’Israël, je veux le clarifier une fois de plus, est de fer. La sécurité d’Israël est fondamentale. Je garantirai toujours qu’Israël aie ce qui lui sert pour se défendre de l’Iran et des terroristes qu’il soutient”.

La Loi -qui alimente les guerres et les préparatifs de guerre depuis l’Europe jusqu’au Moyen-Orient et à l’Asie Orientale contre Russie, Iran, Palestine, Chine et autres pays- renforce ultérieurement l’appareil militaire étasunien. Sur 60 milliards d’”aides” à l’Ukraine, 48 milliards financent les Forces Armées étasuniennes : 23,2 milliards de dollars sont destinés à reconstituer les réserves étasuniennes d’armes utilisées pour armer l’Ukraine ; 11,3 milliards de dollars sont destinés aux actuelles opérations militaires étasuniennes dans la région ; 13,8 milliards de dollars sont destinés à l’achat de systèmes d’armes avancés, matériels et services pour la Défense. En même temps la Loi requiert aux Alliés des États-Unis, dont l’Italie, de payer leur “juste quota” des coûts de la guerre contre le “nouvel Axe du Mal”.

*Bref résumé de la revue de presse internationale Grandangolo de vendredi 26 avril 2024 sur la chaîne TV Byoblu

https://www.byoblu.com/2024/04/26/gli-stati-uniti-in-guerra-contro-il-nuovo-asse-del-male-grandangolo-pangea/

Traduit de l’italien par M-A P