Les États-Unis vont-ils se retirer d’Irak ?

Par Melih Altinok (revue de presse : Daily Sabah Opnion - 25 avril 2024)*

On suppose que les attaques israéliennes en cours sur Gaza depuis octobre ont incité à réévaluer la politique régionale des États-Unis, déclenchant des discussions au sein de l'administration de Joe Biden sur le retrait potentiel des troupes américaines de Syrie et d'Irak. Les allégations initialement soulevées par de grands médias comme Reuters plus tôt dans l’année ont refait surface à la lumière des récents développements dans la région.

Bien que ces affirmations n’aient pas été officiellement vérifiées, des déclarations contradictoires émergent de sources officielles à ce sujet. Il est largement reconnu que le Département américain de la Défense (Pentagone) s'est montré le plus réticent à l'idée de mettre fin aux « guerres sans fin », un concept souvent débattu pendant le mandat de l'ancien président Donald Trump mais jamais concrétisé. Cependant, cette question dépasse la simple souveraineté institutionnelle ; des arguments tels que la lutte en cours contre Daesh ne suffisent plus à convaincre l’opinion publique américaine de soutenir la dépense de l’argent de ses impôts au-delà de ses frontières.

En outre, le soutien constant en faveur du retrait de la position de Trump, associé à sa popularité croissante dans les sondages précédant les prochaines élections, ajoute une pression sur l'administration Biden pour qu'elle aborde cette question de manière décisive.

Selon la presse internationale, la question du retrait américain de Syrie n’a pas encore été abordée. L’accent est actuellement mis sur la présence américaine en Irak. Le Premier ministre irakien Mohammed S. Al Soudani a déclaré à plusieurs reprises que la mission des forces de la coalition dirigée par les États-Unis dans le pays était terminée et qu'elles devraient se retirer.

En outre, le ministère irakien des Affaires étrangères a annoncé un accord entre Bagdad et Washington pour créer une commission chargée d'engager des discussions sur l'avenir de la coalition militaire dirigée par les États-Unis en Irak. Cette commission sera chargée de déterminer un calendrier pour le retrait progressif des troupes et la fin éventuelle de la présence de la coalition.

Contextes Irak et Afghanistan

Pour l’administration Biden, la principale préoccupation concernant l’Irak est d’éviter la répétition des scènes chaotiques observées lors du retrait d’Afghanistan . Comme l’a souligné Trump, une telle « incompétence » a non seulement miné l’hégémonie américaine en Afghanistan, mais a également eu des répercussions s’étendant du Golfe à l’Europe de l’Est. Le vide de pouvoir qui en a résulté a conduit à de nouvelles alliances régionales, comme le rapprochement entre l’Arabie saoudite et l’Iran, qui a exclu les États-Unis. De plus, il a enhardi la Chine et la Russie dans leur quête d’expansion de leurs sphères d’influence.

Aux États-Unis, les faucons affirment qu'un scénario semblable à « l'apocalypse » observée en Afghanistan se produirait s'ils se retiraient d'Irak. Cependant, les contextes des deux nations diffèrent sensiblement. Malgré des années d’occupation américaine, l’Irak conserve un appareil d’État fonctionnel et un système politique démocratique intégré, ce qui le distingue de l’Afghanistan. De plus, son économie est autonome.

Les obstacles à la normalisation en Irak comprennent non seulement la présence des États-Unis et de groupes mandataires comme le PKK, mais également la présence militaire iranienne dans la région.

Dans ce contexte, le rôle de la Turquie s'avère inestimable. Ankara peut se targuer de liens politiques, commerciaux et culturels étroits, non seulement avec le gouvernement central irakien, mais également avec le gouvernement régional du Kurdistan (GRK), au nord. La récente visite du président Recep Tayyip Erdoğan en Irak a souligné sans équivoque le rôle central de la Turquie dans la promotion de la stabilité dans le pays.

Si l’occupation mutuelle de l’Irak par les États-Unis et l’Iran devait cesser, la Turquie pourrait naturellement jouer un rôle important de médiateur dans la phase de transition. Un tel dialogue constituerait la pierre angulaire de la paix régionale.

