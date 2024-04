Des milliers de réservistes israéliens prêts pour envahir Rafah

Les responsables de l'armée israélienne affirment que tous les préparatifs pour entrer dans la ville de Rafah, la plus au sud de Gaza, sont terminés et que le plan dépend de l'approbation du gouvernement.

Revue de presse : The Cradle (24 avril 2024)*

L'armée israélienne a annoncé le 24 avril que la 679e brigade blindée « Yiftah » et la 2e brigade d'infanterie « Carmeli » entreraient dans les prochains jours dans la bande de Gaza pour prendre le contrôle de la ceinture militaire de Netzarim et de la jetée construite par les États-Unis au large de la côte de Gaza.

Une brigade d’infanterie israélienne se compose généralement de 2 000 à 5 000 soldats.

Les médias israéliens affirment que le déploiement des deux brigades « libérera » les troupes de la 933e brigade « Nahal » qui contrôlent actuellement le couloir de Netzarim , construit plus tôt cette année sur les décombres des maisons, des écoles et des hôpitaux pour diviser Gaza en deux.

Cette annonce intervient alors que les autorités israéliennes affirment que tous les préparatifs nécessaires ont été achevés en vue de l'assaut imminent de Rafah, la ville la plus au sud de Gaza, où plus d'un million de Palestiniens trouvent refuge.

Un haut responsable de la défense a déclaré mercredi à Reuters que l'armée pouvait lancer une opération dès qu'elle obtenait l'approbation du gouvernement.

« Le Hamas a été durement touché dans le secteur nord. Le centre de la bande de Gaza a également été durement touché. Et bientôt, Rafah sera également durement touchée », a déclaré le général de brigade israélien. » a déclaré mardi le général Itzik Cohen.

« Rafah ne sera pas le Rafah d'aujourd'hui… Il n'y aura pas de munitions là-bas. Et il n'y aura pas d'otages là-bas", a-t-il ajouté.

Plus tôt cette semaine, le Wall Street Journal (WSJ) a cité des responsables égyptiens affirmant qu'Israël avait un plan pour évacuer les civils de Rafah sur deux à trois semaines en coopération avec les États-Unis, le Caire et d'autres États arabes, dont les Émirats arabes unis.

Les responsables ont ajouté que Tel Aviv envisageait de « déployer progressivement des troupes» à Rafah, concentrées sur des zones spécifiques où les dirigeants du Hamas seraient retranchés.

L'ensemble de l'opération devrait durer au moins six semaines. Par ailleurs, des sources gouvernementales ont déclaré mercredi aux médias israéliens que le cabinet de guerre envisage de se réunir dans les deux prochaines semaines pour autoriser les évacuations civiles.

Le rapport indique que le plan d'évacuation implique le déplacement de la population civile de Rafah vers la ville méridionale de Khan Yunis et d'autres zones de la bande de Gaza. En préparation, une vaste ville de tentes est en cours de construction près de Khan Yunis.

L’Égypte a également achevé la construction d’une zone tampon de sécurité dans le désert du Sinaï et a récemment mobilisé davantage de troupes à sa frontière avec Gaza, le pays ayant récemment reçu une manne des États de l’Ouest et du Golfe pour répondre à tous ses besoins découlant de la crise des réfugiés.

Rafah abrite actuellement plus d'un million de Palestiniens déplacés qui ont été contraints de fuir les bombardements israéliens sur le nord de Gaza. Les frappes aériennes israéliennes ont tué de nombreux civils palestiniens à Rafah ces dernières semaines.

L'ONU et plusieurs pays ont averti qu'une attaque contre Rafah aurait des conséquences catastrophiques et ont souligné qu'il n'existait aucun moyen sûr d'évacuer la ville désespérément surpeuplée.

Les autorités israéliennes affirment que la victoire contre le Hamas est « impossible » sans l’invasion de Rafah, où, selon elles, seule une poignée de bataillons du Hamas restent cachés.

« Les forces d’occupation tentent de convaincre le monde qu’elles ont éliminé toutes les factions de la résistance, et c’est un gros mensonge… L’ennemi n’a pas pu, en 200 jours, réaliser autre chose que des massacres, des destructions et des tueries massives. L'ennemi est toujours coincé dans le sable de Gaza, et ce qu'il récoltera ne sera que davantage de colère, de vengeance et de honte », a déclaré le porte-parole des Brigades Qassam du Hamas, Abou Obeida , dans un discours prononcé le 23 avril.

*Source : The Cradle

Traduction avec Google