L'Iran impose des sanctions à une vingtaine de personnes et entités américaines et britanniques pour leur soutien à Israël

Revue de presse : Xinhua (2 mai 2024)*

TEHERAN -- Le ministère iranien des Affaires étrangères a annoncé jeudi des sanctions de représailles contre 25 personnes et entités américaines et britanniques pour avoir soutenu Israël dans ses violations des droits humains des Palestiniens.

Les sanctions prises contre des entreprises et individus américains ont été imposées pour avoir "soutenu et financé les actes terroristes d'Israël, promu et soutenu le terrorisme et des violations flagrantes des droits humains du peuple palestinien, en particulier dans la bande de Gaza", selon des communiqués publiés par le ministère iranien des Affaires étrangères.

Les sanctions visant des individus et entités britanniques ont été imposées pour avoir "soutenu et facilité de manière délibérée les agissements illégaux d'Israël, dont notamment des actes terroristes nuisant à la paix et à la sécurité régionales et internationales, des violations systématiques des droits de l'homme, le bellicisme, l'utilisation d'armes lourdes et d'armes interdites contre des civils, le siège de Gaza, le déplacement des Palestiniens et l'expansion des colonies illégales", a ajouté le ministère.

Parmi les cinq entités américaines sanctionnées figurent les sociétés de défense Lockheed Martin, General Dynamics Corporation et Skydio, tandis que les sept personnes ciblées comprennent le directeur politique de United Against Nuclear Iran Jason Brodsky et le général de l'armée américaine Bryan P. Fenton.

Parmi les cinq entités britanniques ciblées figurent Elbit Systems et Parker Meggitt, toutes deux liées à l'industrie de la défense. Les huit personnes sanctionnées comprennent le ministre britannique de la Défense Grant Shapps, le chef du Commandement stratégique de l'armée britannique James Hockenhull, et le chef du Renseignement militaire Adrian Bird.

*Source : Xinhua