Le Yémen étend son front contre Israël à la mer Méditerranée

Sanaa a prévenu que si l'armée israélienne entre dans Rafah, la navigation dans la « zone d'opérations militaires » ne sera pas autorisée

Revue de presse : The Cradle (3 MAI 2024)*

Les forces armées yéménites ont annoncé le 3 mai le début de la « quatrième phase » de l’escalade contre Israël et en soutien à la Palestine, menaçant de cibler les navires liés à Israël « partout à notre portée ».

Sanaa souligne dans un communiqué que les attaques , qui ont réussi à exclure Israël de la mer Rouge, s'étendront à la mer Méditerranée. Plus tôt cette année, les forces armées yéménites ont étendu la portée de leurs opérations pro-palestiniennes pour inclure l’océan Indien, affectant gravement l’économie israélienne.

La déclaration de vendredi du gouvernement dirigé par Ansarallah met également en garde Tel Aviv contre le lancement de son assaut sur la ville de Rafah dans le sud de Gaza, affirmant que, avec effet immédiat, tout navire « lié à l'approvisionnement et à l'entrée dans les ports palestiniens sous occupation » serait passible de « sanctions sévères ».

Le communiqué souligne que ces navires ne seront pas autorisés à « traverser la zone d’opérations militaires, quelle que soit leur destination ».

L'escalade au Yémen a été rendue publique par le porte-parole des forces armées, le général de brigade Yahya Saree, qui a fait cette annonce devant des centaines de milliers de Yéménites qui continuent de se rassembler chaque semaine dans la capitale pour montrer leur soutien aux Palestiniens de Gaza.

Depuis la mi-novembre, le Yémen maintient un blocus commercial naval contre Israël. Les opérations des forces armées restent pour l’essentiel inchangées malgré une campagne de bombardements américains illégaux et la forte militarisation de la mer Rouge par les pays de l’OTAN.

« Nous ne nous attendions pas forcément à ce niveau de menace. Il y a eu une violence décomplexée, assez surprenante et très significative. [Les Yéménites] n'hésitent pas à utiliser des drones qui volent au ras de l'eau, à les faire exploser sur des navires commerciaux et à tirer des missiles balistiques », a déclaré au Figaro Jérôme Henry , commandant de la frégate française FREMM Alsace de classe Aquitaine le mois dernier.

Les dirigeants d'Ansarallah ont déclaré à plusieurs reprises que les opérations yéménites se poursuivraient jusqu'à ce que la guerre génocidaire menée par Israël à Gaza prenne fin et qu'un cessez-le-feu durable soit mis en œuvre.

Face à son échec à dissuader le Yémen, Washington a récemment proposé au pays « une reconnaissance de sa légitimité » en échange de sa neutralité dans la guerre contre Gaza.

Selon des sources yéménites qui se sont entretenues en exclusivité avec The Cradle « [Washington] s'est engagé à réparer les dégâts, à retirer les forces étrangères de toutes les terres et îles yéménites occupées et à retirer Ansarallah de la « liste du terrorisme » du Département d'État – dès qu'ils cesseront leurs attaques en soutien à Gaza ».

L’offre prévoyait également de « réduire considérablement » le rôle du Conseil de direction présidentielle (CLP) nommé par l’Arabie saoudite et d’« accélérer la signature d’une feuille de route » avec la coalition dirigée par l’Arabie saoudite pour mettre fin à la guerre de neuf ans qui a décimé le Yémen.

*Source : The Cradle

Traduction avec Google