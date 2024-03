Le Yémen exigera des permis pour les navires transitant par la mer Rouge

Le Yémen mène depuis novembre des opérations militaires contre des navires liés à Israël en solidarité avec le peuple palestinien.

Par The Cradle (revue de presse - 5 mars 224)*

Les navires souhaitant transiter par la mer Rouge devront obtenir un permis de l’Autorité des affaires maritimes du Yémen avant d’entrer dans les eaux yéménites, a déclaré le 4 mars le ministre des Télécommunications Misfer Al-Numair.

"[Nous] sommes prêts à répondre aux demandes de permis et à identifier les navires de la marine yéménite, et nous confirmons que c'est par souci de sécurité", a déclaré Numair à la télévision Al-Masirah .

Les eaux territoriales qui nécessitent un permis comprennent le détroit de Bab al-Mandab, à l'embouchure de la mer Rouge. Environ 15 pour cent du trafic maritime mondial passe par ce passage à destination et en provenance du canal de Suez.

Depuis novembre, le Yémen cible les navires liés à Israël qui entrent dans ses eaux dans un acte de solidarité avec le peuple palestinien. Israël a maintenant mené une offensive brutale sur Gaza pendant cinq mois, qui a tué au moins 30 000 Palestiniens, en majorité des femmes et des enfants.

Lundi, les forces armées du Yémen ont publié un communiqué déclarant la responsabilité d'une attaque contre un navire israélien en mer Rouge.

"Les forces navales des forces armées yéménites ont mené une opération de ciblage contre un navire israélien "MSC SKY" dans la mer d'Oman avec un certain nombre de missiles navals appropriés, et le tir a été précis et direct", indique le communiqué.

Il a également noté que le ciblage du « MSC SKY » est intervenu quelques heures après que les forces armées yéménites ont mené « une opération qualitative au cours de laquelle la force de missiles et l'armée de l'air sans pilote ont lancé un certain nombre de missiles balistiques et de drones sur un certain nombre de navires de guerre américains ennemis dans le Mer Rouge."

En représailles aux attaques yéménites, les États-Unis et le Royaume-Uni ont mené plusieurs frappes aériennes contre des cibles au Yémen, notamment dans la capitale Sanaa.

Dans la seconde moitié du mois de février, le Yémen a lancé avec succès une attaque contre le cargo britannique Rubymar . Le navire a coulé le 3 mars après plusieurs jours de prise d'eau.

*Source : The Cradle

