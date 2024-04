Près de 300 corps découverts dans des fosses communes à l'hôpital Nasser de Gaza

Par André Damon (revue de presse : WSWS – 23 avril 2024)*

Près de 300 corps ont été découverts dimanche et lundi dans une série de fosses communes près de l’hôpital Nasser, dans le sud de Gaza. Parmi les morts, des hommes, des femmes et des enfants, ainsi que des personnes dont tout indique qu’il s’agit de patients de l’hôpital. Certains ont été découverts menottés, ce qui indique que les victimes ont été tuées lors d'exécutions sommaires de masse.

Après la découverte de charniers similaires à l'hôpital Shifa de Gaza le mois dernier, le charnier de l'hôpital Nasser constitue une preuve supplémentaire que les Forces de défense israéliennes (FDI) ont transformé les hôpitaux de Gaza en champs de bataille, comme partie du génocide qu’elles sont en train de commettre contre les Palestiniens de l’enclave.

Le journaliste palestinien Bisan Owda a visité le charnier lundi, rapportant que «certains corps» avaient été retrouvés «sans organes, ni peau, ni tête».

Bisan a pointé la caméra vers l'un des corps parmi des centaines de cadavres en décomposition éparpillés dans le champ où elle se trouvait. Les jambes du corps étaient bandées, ce qui suggère que la victime était un patient de l' hôpital. «Il ou elle a été blessé. Et l’armée israélienne l’a tué et enterré dans une fosse commune», a-t-elle déclaré.

Lundi, le colonel Yamen Abu Suleiman, directeur de la défense civile à Khan Younis, a déclaré à CNN que «73 corps avaient été retrouvés» ce jour-là, portant le nombre total à 283.

Suleiman a déclaré à CNN que certains corps avaient été découverts avec les mains et les pieds liés, évoquant des exécutions sommaires. « Nous ne savons pas s'ils ont été enterrés vivants ou exécutés. »

Le Dr Mads Gilbert, un médecin norvégien qui a travaillé à l'hôpital Shifa, a déclaré aux Jeunes Turcs que le massacre était un «effondrement moral».

Gilbert a condamné les «massacres impitoyables de civils non armés dans les hôpitaux» par Israël. Il a déclaré qu'il s'agissait de «lieux de sanctuaire pour protéger la vie et pour donner un abri aux gens lorsqu'ils sont blessés ou malades. L’armée d’occupation israélienne a utilisé ces lieux pour perpétrer les massacres les plus horribles et les plus sadiques contre le peuple palestinien ».

L’Organisation de la coopération islamique a réagi à cette découverte en appelant à une enquête pour crimes de guerre, déclarant qu’Israël avait commis «d’horribles massacres». Elle ajoute: «Des centaines de personnes déplacées, blessées, malades et des équipes médicales ont été soumises à la torture et aux abus avant d'être exécutées et enterrées collectivement.»

Les médias américains ont pris la décision consciente et délibérée de minimiser et de dissimuler la découverte des charniers, les trois principaux journaux américains – le New York Times, le Washington Post et le Wall Street Journal – n'ayant pas rapporté l'histoire, malgré la couverture médiatique de CNN.

En effet, de nouvelles révélations sur les crimes de guerre israéliens saperaient la campagne menée par l’ensemble de l’establishment politique américain pour diffamer les opposants au génocide de Gaza en les traitant d’antisémites, campagne qui est utilisée pour justifier la répression contre les manifestants étudiants à travers les États-Unis. Et tout reportage de ce type révélerait leur complicité dans ces crimes: samedi, la Chambre des représentants américaine a voté à une écrasante majorité en faveur d’une nouvelle aide militaire de 26 milliards de dollars à Israël, en plus de 61 milliards de dollars pour l’Ukraine et de 8 milliards de dollars pour Taiwan.

Ces charniers sont découverts alors que la famine de masse à Gaza s’aggrave dans un contexte d’intensification du blocus israélien. Lundi, Tlaleng Mofokeng, le rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à la santé, a déclaré: «Non seulement Israël tue et cause des dommages irréparables aux civils palestiniens avec ses bombardements, mais lui et ses alliés imposent également sciemment et intentionnellement la famine, la malnutrition prolongée, et la déshydratation. »

Lundi, le ministère de la Santé de Gaza a déclaré que 54 personnes avaient été tuées par des attaques israéliennes au cours des 24 heures précédentes.

Mais le désastre ne fera que s’intensifier alors Israël se prépare à lancer une offensive sur Rafah, où se réfugient plus de 1,5 million de Gazaouis déplacés.

Dans un communiqué publié lundi, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s’est engagé à «infliger des coups supplémentaires et douloureux».

« Dans les prochains jours, nous augmenterons la pression militaire et diplomatique sur le Hamas car c'est le seul moyen de libérer nos otages et d'obtenir notre victoire », a-t-il déclaré dimanche.

Au cours du week-end, des dizaines de personnes ont été tuées dans des frappes aériennes à Rafah, portant le bilan officiel du génocide israélien à Gaza à plus de 34 000 morts et des dizaines de milliers de disparus.

Jeudi, les États-Unis et Israël ont eu des discussions de haut niveau sur la planification des opérations américaines dans le sud de Gaza, au cours desquelles les États-Unis ont approuvé les plans d'Israël visant à «vaincre» le Hamas à Rafah.

Dans son compte-rendu de la réunion, la Maison Blanche a déclaré: «Les deux parties se sont mises d’accord sur l’objectif commun de voir le Hamas vaincu à Rafah.»

La semaine dernière, des publications israéliennes et arabes ont rapporté que l’administration Biden avait donné son feu vert à Israël pour mener une attaque contre Rafah.

Lundi, le Wall Street Journal a rapporté qu'Israël allait bientôt commencer à déplacer la population de Rafah en préparation d'une attaque contre la ville qui durera des semaines.

Le journal rapporte: «Israël se prépare à déplacer des civils de Rafah vers Khan Younis et d'autres régions voisines, où il prévoit d'installer des abris avec des tentes, des centres de distribution de nourriture et des installations médicales telles que des hôpitaux de campagne, selon des responsables égyptiens informés des plans israéliens ».

Il conclut ainsi: «Cette opération d’évacuation durerait deux à trois semaines et serait effectuée en coordination avec les États-Unis, l’Égypte et d’autres pays arabes tels que les Émirats arabes unis, ont indiqué les responsables égyptiens. Ils ont déclaré qu'Israël prévoyait de déplacer progressivement ses troupes vers Rafah, en ciblant les zones où Israël pense que les dirigeants et les combattants du Hamas se cachent. Les combats devraient durer au moins six semaines, ont-ils indiqué ».

(Article paru en anglais le 23 avril 2024)

*Source : WSWS (World Socialist Web Site)

