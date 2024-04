Le Hamas détient à lui seul 30 généraux et officiers de haut rang israéliens

Revue de presse : Presstv.ir (24 avril 2024)*

Un haut responsable du Mouvement de résistance palestinien, Hamas a déclaré que le groupe détenait à lui seul 30 généraux et officiers de haut rang israéliens.

La source, qui a souhaité garder l'anonymat, a indiqué dans une interview accordée à Al-Araby al-Jadeed qu'« il n'est bien sûr pas possible de déterminer avec précision le nombre de prisonniers vivants, mais ce qui est sûr, c'est qu'il est supérieur aux chiffres annoncés par les médias hébreux ».

« Le mouvement détient, à lui seul, environ 30 généraux et officiers du Shin Bet, qui ont été capturés le 7 octobre. Ces prisonniers sont détenus dans des endroits hautement sécurisés et hors de portée des forces d'occupation, et leur accès est impossible en toutes circonstances », a noté ce responsable du Hamas avant de préciser que Benjamin Netanyahu et ses ministres cachent de nombreuses informations sur l’identité de certains prisonniers pour éviter de provoquer la colère des militaires.

La seule façon de libérer les prisonniers israéliens est de passer par des négociations sérieuses qui conduisent à un cessez-le-feu complet et à la reconstruction de la bande de Gaza. « La reprise des opérations du régime sioniste dans le nord et le centre de la bande de Gaza après avoir déclaré ces zones "nettoyées et sûres" est un signe de son échec », a-t-il indiqué.

Selon ce dernier, la Résistance se porte toujours bien et contrôle toujours de manière disciplinée les structures intégrées dans le domaine des opérations.

La source a déclaré que le leader du mouvement Hamas à Gaza, Yahya Sinwar, « n’est pas isolé de la réalité là-bas, malgré la guerre en cours et les opérations des renseignements israéliens qui ne s’arrêtent pas ».

« L’affirmation selon laquelle Sinwar s’est isolé dans les tunnels n’est rien d’autre qu’une allégation de Netanyahu et de ses agents pour dissimuler son échec dans la guerre... Sinwar exerce son travail de leader du mouvement sur le terrain. »

Sinwar « a récemment inspecté des zones qui ont été le théâtre d'affrontements entre la Résistance et l'armée d'occupation, et a rencontré certains combattants du mouvement sur le terrain et non dans les tunnels ».

Israël a lancé une guerre brutale contre la bande de Gaza, soutenue par les États-Unis, le 7 octobre 2023, à la suite de l'opération Tempête d'Al-Aqsa du Hamas contre les territoires occupés.

Depuis, le bilan des victimes ne cesse d'augmenter tous les jours: au moins 34 183 personnes ont été tuées. Les femmes et les enfants représentent environ 72 % des victimes de la guerre. Environ 77 143 autres Palestiniens ont été blessés.

*Source : Presstv.ir