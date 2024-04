La résistance à Gaza est similaire à ce qu’elle était avant le 7 octobre (médias israéliens)

Revue de presse : ISM-France / Al-Mayadeen (27 avril 2024)*

Les médias israéliens ont rapporté samedi que la situation dans l’enveloppe de Gaza « est revenue à celle d’avant le 7 octobre », affirmant que les promesses des responsables israéliens d’ « éliminer » la Résistance et de remporter une victoire imminente sont « complètement déconnectées de la réalité ».

La chaîne israélienne 13 a déclaré que les responsables israéliens « se sont engagés à éliminer le Hamas et ont assuré aux habitants de l’enveloppe qu’ils pourraient rentrer chez eux, car c’était sûr, mais la semaine dernière a prouvé que la réalité est loin des promesses », en référence aux lancements de roquettes de la Résistance. du nord de Gaza vers les colonies voisines.

« Des roquettes ont été lancées [ciblant] la ‘zone de l’enveloppe’ tout au long de la semaine dernière, où les sirènes ont retenti à Nir Am, Ashkelon, Sderot, Kfar Silver, Zikim et Mefalsim », a déclaré le journaliste Almog Boker. Parallèlement, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le ministre de la Sécurité Yoav Gallant se sont engagés à « poursuivre la guerre jusqu’à ce que le Hamas et tous ses éléments soient éliminés », a-t-il poursuivi.

Les roquettes ont été lancées depuis le nord de la bande de Gaza, « une zone où les habitants de Gaza ne sont pas censés se trouver », a ajouté Boker, malgré le fait que de hauts responsables israéliens « ont vendu au public l’idée que [le nord de Gaza] est sous le contrôle de l’armée ».

« Cela indique un autre fait qui mérite d’être mentionné », à savoir que les Palestiniens de Gaza sont retournés vers le Nord et que les combattants du Hamas et du Jihad islamique maintiennent toujours une présence dans la région.

L’armée israélienne « ne répond pas de manière adéquate »

Les résistants ne se contentent pas de lancer des roquettes, mais « ciblent également les forces israéliennes au sol », a informé le journaliste, soulignant qu’ « un combattant du Hamas a ouvert le feu hier sur une patrouille de l’armée, tuant un officier de réserve ».

Boker estime que cela est dû au fait que « les combattants là-bas comprennent bien que la région est revenue à l’époque d’avant le 7 octobre… alors que l’armée ne répond pas de manière adéquate ».

Le journal israélien Yedioth Ahronoth a rapporté la semaine dernière que, près de sept mois après le début de la guerre dans la bande de Gaza, « Israël » n’a pas encore ramené ses captifs, vaincu la Résistance, réduit son influence ou effectivement nui à ses capacités, et l’a encore moins « éliminée », alors que de hauts responsables israéliens ont déclaré son élimination comme l’un des objectifs de la guerre.

Le média a déclaré qu’il est évident aujourd’hui qu’une poignée de responsables israéliens affirment que les objectifs de guerre à Gaza sont en train d’être atteints, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu se présentant comme le principal partisan du slogan de « victoire décisive écrasante ».

*Source : ISM-France

Article original en anglais sur Al-Mayadeen / Traduction MR