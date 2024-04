Vos candidats européens soutiendront-ils la Palestine? Défendront-ils le droit international? Votez pour la Palestine !

Par la Coordination Européenne des Comités et Associations pour la Palestine (Agence Media Palestine - 17 avril 2024)*

Entre le 6 et le 29 juin, les citoyens de l’UE voteront pour leurs nouveaux représentants au Parlement européen. Au total, 720 députés européens seront élus pour les cinq prochaines années. Découvrez le point de vue de vos candidats européens sur les relations UE-Israël avant les élections européennes ! Votez pour la Palestine !

Demandez à vos candidats de montrer qu’ils ont écouté les millions de citoyens européens – des gens comme vous – qui veulent que l’UE adhère au droit international et mette enfin fin à sa complicité avec les crimes d’Israël. En s’engageant à voter pour la Palestine, ils promettront de promouvoir des engagements clés en faveur des droits des Palestiniens lors du prochain cycle législatif.

Demandez à votre candidat de s’engager pour la Palestine. #VoteforPalestine

TEXTE DE PRÉSENTATION

» Dans le cadre de mes engagements pour les droits de l’homme et pour une paix juste et durable basée sur le droit international, je m’engage, si je suis élu(e) député(e) au Parlement européen, à :

exiger la fin définitive et complète de la guerre et du siège actuels contre la population de la bande de Gaza, le retrait des forces israéliennes et le début de la reconstruction ; m’opposer à tout déplacement forcé de la population palestinienne ;

appeler à la fin de l’occupation et de la colonisation du territoire palestinien occupé par l’État d’Israël ;

soutenir et demander l’arrêt du commerce de l’UE avec les colonies illégales d’Israël en Palestine ;

appellent à la suspension de l’accord d’association UE-Israël à la lumière de la violation par Israël de l’article 2 pour sa guerre à Gaza, ainsi qu’à la suspension de tout commerce d’équipement militaire et de toute coopération militaire avec Israël, tant qu’Israël violera les droits de l’homme et le droit international ;

œuvrer à l’application des droits du peuple palestinien, y compris le droit à l’autodétermination, et de toutes les résolutions des Nations Unies ;

soutenir la liberté d’expression et s’opposer à tout amalgame entre la critique des politiques de l’État d’Israël et l’antisémitisme ; protéger les droits numériques des Palestiniens ;

soutenir le financement de l’UNRWA et rejeter les tentatives d’imposer à la société civile palestinienne un financement spécifique et conditionnel ;

œuvrer pour mettre fin à l’impunité d’Israël ; soutenir la Cour pénale internationale et la Cour internationale de justice. »

Envoyez un message aux candidats : engagez-vous pour la Palestine afin de faire la différence lors des élections !

Afin de retrouver le formulaire d’envoi du mail à votre candidat, dirigez-vous vers la page de la Coordination Européenne des Comités et Associations pour la Palestine.

Le mail type – en français – à envoyer à votre candidat, ci-dessous :

« Le vendredi 26 janvier 2024, la Cour internationale de justice (CIJ) a jugé plausible que les actes d’Israël puissent constituer un génocide à l’encontre des 2,3 millions de Palestiniens de la bande de Gaza occupée et assiégée. La CIJ a également pris six mesures provisoires, ordonnant à Israël de prévenir les actes de génocide à Gaza. Depuis que les juges ont rendu leur décision, la situation s’est encore détériorée. Plus de 30 000 Palestiniens sont morts, dont plus de 10 000 enfants en moins de cinq mois. Plus de 1,7 million de personnes sont déplacées et 93 % d’entre elles souffrent de la faim. La dévastation est indéniable. L’arrêt de la CIJ a des implications plus larges pour tous les États, car tous ont l’obligation de s’abstenir de commettre un génocide, de le prévenir et de le punir où qu’il se produise.

Le 23 février, un groupe d’experts des Nations unies a lancé un appel urgent pour que cessent immédiatement les exportations d’armes vers Israël.

Alors que nous nous préparons à voter du 6 au 9 juin, il est essentiel que les candidats donnent la priorité à la représentation des intérêts et des principales préoccupations des citoyens européens. Je soutiens les candidats qui s’engagent à être la voix du peuple tout au long de leur mandat, à défendre le droit international et à soutenir la mise en œuvre des décisions de la Cour internationale de justice (CIJ). C’est l’occasion de montrer votre attachement au droit international, aux droits de l’homme et à la solidarité en vous joignant à moi pour prendre l’engagement « Défendez le droit international, votez pour la Palestine !

En souscrivant à cet engagement, vous vous engagez à plaider en faveur de la mise en œuvre du droit international, des résolutions pertinentes des Nations unies et des arrêts de la CIJ tout au long de votre mandat. C’est l’occasion d’agir sur les demandes exprimées par moi-même et par des millions de citoyens. Le moment est venu de faire résonner nos voix et, surtout, de protéger des vies gravement menacées. J’espère que vous prendrez en considération ce courriel et que vous vous engagerez à le soutenir.

En vous remerciant par avance pour votre engagement, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

Votre nom »

*Source : ECCP

Traduction ED pour l’Agence Média Palestine