De la Palestine à la Flottille de la Liberté en passant par les campus universitaires, la résistance grandit

Communiqué de l’ISM-Palestine (6 mai 2024)*

Le défenseur des droits humains Bassam Tamini a été condamné à une nouvelle détention administrative de six mois, rejoignant ainsi des centaines de Palestiniens détenus indéfiniment sans inculpation. Tamini et sa fille, Ahed, ont vivement critiqué la violence des colons en Cisjordanie. Cette récente prolongation n’est qu’une autre tactique pour réprimer la dissidence et faire taire le plaidoyer de Bassam en faveur des Palestiniens dans les territoires occupés.

La brutalité avec laquelle la police a réagi aux occupations de campus universitaires nous rappelle que la répression est partout. Et tandis que nous regardons ce que les militants palestiniens comme la famille Tamini endurent, les Palestiniens saluent les jeunes de l’autre bout du monde qui dénoncent la complicité de leur gouvernement dans le génocide et le refus de leur université de rejoindre le mouvement BDS pour se désengager d’Israël.

Le Mouvement de Solidarité Internationale (ISM) se tient aux côtés de ces étudiants qui risquent leur avenir universitaire, et parfois leur vie, pour exiger une Palestine libre.

Tout comme nous soutenons les efforts justes de la Flottille de la Liberté pour amener des centaines de médecins, d’enseignants, d’avocats et de défenseurs internationaux des droits de l’homme de plus de 40 pays à briser le siège de Gaza en traversant la Méditerranée avec 5.500 tonnes d’aide humanitaire désespérément nécessaire.

Nous avons le droit d’être aux côtés des Palestiniens qui résistent, par terre et par mer, à l’extinction.

Le Mouvement de solidarité internationale continue d’accueillir des militants dans les territoires occupés pour servir de présence protectrice – en tant que défenseurs et témoins – contre la violence du colonialisme de peuplement. À cause de ce travail, nous sommes souvent considérés comme des incendiaires. De même, le président Biden a publié une déclaration affirmant que les campus étudiants sont violents et destructeurs et les journaux israéliens ont publié les noms des participants à la flottille, les décrivant comme des terroristes. Mais nous sommes unis grâce à une diversité de tactiques fondées sur la liberté et la résilience, qui s’étendent à travers les continents et les eaux internationales pour le bien de notre humanité… et de la vôtre.

Considérez ceci comme une invitation formelle aux étudiants impliqués dans les campus, aux centaines de militants de la flottille qui mettent les voiles et à tous ceux qui travaillent pour une paix juste en Palestine. Nous sommes tous dans le même bateau et il n’y a rien de tel que d’être ici sur le terrain, alors, l’été prochain, pensez à venir passer du temps en Cisjordanie occupée avec nous. Nous vous assurons que c’est un enseignement que vous n’obtiendrez pas sur le campus.

*Source : ISM-France

Article original en anglais sur palsolidarity.org / Traduction MR