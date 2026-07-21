Le Hamas élit Khalil al-Hayya à sa tête

Revue de presse : Al Manar (20 juillet 2026)*

Le Hamas a annoncé l’élection de Khalil al-Hayya à la tête du mouvement, à l’issue d’un processus électoral interne auquel ont participé des représentants de différentes parties du mouvement dans la bande de Gaza, en Cisjordanie, dans les prisons israéliennes et hors de Palestine. Il a souligné que son élection s’était déroulée dans le cadre d’un « processus consultatif institutionnel ».

Le mouvement a félicité al-Hayya d’avoir gagné la confiance de ses institutions et de ses membres, et lui a souhaité plein succès dans l’exercice de ses fonctions.

Al-Hayya est l’un des plus éminents dirigeants politiques du Hamas. Membre du bureau politique et chef adjoint du mouvement, il est né en 1960 et titulaire d’un doctorat en études sunnites et hadithiques. Engagé très tôt dans la résistance islamique sous l’égide du fondateur du mouvement, le martyr cheikh Ahmed Yassine, il a participé pendant des décennies à des activités populaires, politiques et de résistance, tant en Palestine qu’à l’étranger.

Après l’opération Source de paix (sur l’esplanade des Mosquées), il a acquis une notoriété considérable et est devenu l’une des figures politiques majeures du Hamas. En février 2024, il a dirigé la délégation du Hamas en Égypte pour reprendre les négociations relatives à un cessez-le-feu et à un échange de prisonniers. Il a ensuite continué à diriger l’équipe de négociation dans le cadre de pourparlers indirects avec l’occupation israélienne, sous l’égide et la médiation du Qatar et de l’Égypte, dans un contexte d’agression continue contre la bande de Gaza

Le Hamas a affirmé que la tenue d’élections dans un contexte sécuritaire et politique complexe, et face à la poursuite de l’agression israélienne et au ciblage de ses dirigeants et cadres, témoigne de son attachement à ses institutions et à ses règlements internes, soulignant que tous ses dirigeants et ses structures organisationnelles soutiennent la direction élue.

Le mouvement a salué la détermination des Palestiniens de la bande de Gaza et a rendu hommage aux Palestiniens de Jérusalem, de Cisjordanie, des territoires de 1948 et de la diaspora. Il a également salué les prisonniers palestiniens, soulignant que leur cause demeurerait au cœur de ses priorités.

Il souligné que la phase actuelle exige l’unification des rangs palestiniens et la conjugaison des efforts pour relever les défis auxquels le peuple palestinien est confronté.

Le Hamas a également commémoré ses dirigeants tombés en martyrs au cours de l’histoire du mouvement, notamment Ismail Haniyeh, Saleh al-Arouri, Yahya al-Sinwar et Mohammed Deif, ainsi que les dirigeants et les cadres du mouvement et des factions palestiniennes.

Le mouvement a souligné que sa priorité à l’heure actuelle est de mettre fin à l’agression contre la bande de Gaza, de lever le blocus, d’autoriser l’entrée de l’aide humanitaire et médicale, d’entamer la reconstruction, de rejeter les plans de déplacement, en plus de soutenir les Palestiniens à Jérusalem, en Cisjordanie et dans la diaspora, et d’œuvrer pour la libération des prisonniers.

*Source : Al Manar