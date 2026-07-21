Israël contre JD Vance : la campagne d’influence à 50 millions qui fracture Washington

Par la rédaction de Politique Matin (revue de presse – 20 juillet 2026)*

En juin 2026, une scène rarissime s'est jouée à la Maison-Blanche. JD Vance, vice-président des États-Unis, accuse publiquement le gouvernement de Benjamin Netanyahu de financer une campagne d'influence destinée à saboter ses propres négociations avec Téhéran. L'affaire révèle une fracture inédite au sommet de l'État américain et soulève des questions cruciales sur la souveraineté démocratique face aux pressions étrangères. Israël a déployé plus de 50 millions de dollars pour façonner l'opinion américaine, mobilisant intelligence artificielle, influenceurs et médias conservateurs.

Le coup de tonnerre : JD Vance dénonce publiquement la campagne d'influence israélienne

Juin 2026 : les premières accusations lors d'une conférence de presse à la Maison-Blanche

La tension monte d'un cran lorsque JD Vance interpelle directement Netanyahu en juin 2026. Lors d'une conférence de presse, le vice-président exhorte le Premier ministre israélien à « ouvrir les yeux sur la réalité ». Derrière ces mots, une colère palpable : Vance découvre qu'une opération d'influence israélienne vise à entraver ses efforts diplomatiques avec l'Iran. Le gouvernement Netanyahu aurait versé des dizaines de millions de dollars à des entreprises américaines pour orienter le débat public et politique. Alors que Washington intensifie sa confrontation avec Téhéran, Jérusalem préfère jouer sa propre partition, quitte à contrecarrer la diplomatie américaine.

Juillet 2026 : le vice-président renouvelle ses critiques sur le podcast de Joe Rogan

Un mois plus tard, JD Vance enfonce le clou. Invité du podcast de Joe Rogan, il dénonce « une campagne très discrète et extrêmement bien financée ». Sa déclaration au magazine Time résume sa fureur : « Lorsque je découvre qu'une campagne d'influence étrangère est financée pour torpiller l'accord même que je m'efforce de conclure, et que nombre des personnes rémunérées dans le cadre de cette campagne s'en prennent à moi par des procédés totalement malhonnêtes, ma réponse est : 'Allez au diable !' Je vais faire ce que j'ai à faire pour le peuple américain. » Ces mots marquent une rupture rare dans les relations américano-israéliennes, traditionnellement caractérisées par une alliance solide.

L'objectif caché : saboter les négociations Trump-Iran

Comment 50 millions de dollars visent à influencer la politique étrangère américaine

Israël a mobilisé au moins six entreprises basées aux États-Unis pour orchestrer cette campagne. Brad Parscale, ancien directeur de campagne de Donald Trump, a reçu un contrat de plus de 45 millions de dollars pour superviser l'opération. L'entreprise technologique Sparkfire a touché 6,5 millions de dollars pour déployer des messages texte générés par intelligence artificielle, prétendument envoyés par des individus fictifs nommés « Emma », « Sarah » ou « John », représentant une organisation inventée appelée « Friends for Peace ». La campagne utilise également des chatbots d'IA comme ChatGPT, Claude ou Google Gemini, en créant du contenu destiné à être indexé par ces systèmes pour influencer leurs réponses.

Les agents étrangers rémunérés pour s'en prendre au vice-président

Environ trois douzaines de personnes se sont enregistrées comme agents étrangers travaillant pour Israël. Leur mission : contrer les initiatives diplomatiques de Vance et promouvoir une ligne dure vis-à-vis de l'Iran. Les tensions avec Téhéran atteignent un niveau critique, et Jérusalem redoute qu'un accord entre Washington et l'Iran n'affaiblisse sa position régionale. Pour Israël, l'enjeu justifie l'investissement colossal : le budget 2026 alloué aux relations publiques globales (hasbara) s'élève à 730 millions de dollars, soit plus de quatre fois le montant autorisé en 2025.

Steve Bannon s'ajoute au chœur des critiques : l'infiltration des médias conservateurs

Brad Parscale à la tête de Salem Media : quand un agent étranger contrôle une infrastructure médiatique majeure

Steve Bannon, ancien stratège de Trump, lance une question explosive : « Comment le deuxième plus grand réseau de médias conservateurs peut-il être dirigé par un agent étranger enregistré ? » Parscale occupe le poste de directeur de la stratégie chez Salem Media, un réseau influent comptant parmi ses personnalités Hugh Hewitt, Scott Jennings et Lara Trump. Dans un contexte de guerre larvée entre Washington et Téhéran, la présence d'un contractant israélien au cœur de l'écosystème médiatique conservateur soulève des inquiétudes légitimes.

Les questions constitutionnelles : un gouvernement étranger peut-il influencer la diplomatie américaine ?

La campagne israélienne révèle les failles de la régulation des opérations d'influence étrangère aux États-Unis. Bien que les agents étrangers doivent s'enregistrer, rien n'empêche un gouvernement étranger de mobiliser des ressources considérables pour façonner l'opinion publique et, par ricochet, la politique étrangère américaine. L'affaire soulève une question fondamentale : où s'arrête l'influence légitime et où commence l'ingérence ? Pour Vance, la ligne rouge est franchie lorsque des intérêts étrangers sabotent activement les négociations diplomatiques américaines.

Le contexte du déclin : 69% d'opinions défavorables justifient le recours à l'influence

Pourquoi Israël a dû investir massivement : l'érosion du soutien public américain

Israël fait face à une détérioration spectaculaire de son image aux États-Unis. Selon The Jerusalem Post, 69% des adultes américains ont désormais une opinion défavorable du gouvernement israélien. Les opérations militaires à Gaza et les tensions régionales ont alimenté un scepticisme croissant. Pour Brad Parscale, « la menace existentielle pour Israël est la désinformation, de n'importe quel côté ». Jérusalem considère donc la bataille de l'opinion comme une priorité stratégique. La campagne vise 4 millions de membres de mégaéglises et d'étudiants d'universités chrétiennes dans le sud-ouest américain, mobilisant 3 millions de dollars pour cette seule opération.

Implications pour l'alliance américano-israélienne et la diplomatie du Moyen-Orient

L'affrontement entre Vance et Netanyahu marque un tournant. Jamais un vice-président américain n'avait publiquement accusé un allié historique de saboter la diplomatie américaine. Les déclarations incendiaires de Vance révèlent une fissure profonde au sein de l'administration Trump. Alors que le président cherche à négocier avec l'Iran, son vice-président se heurte à une campagne d'influence orchestrée par un allié censé partager les mêmes objectifs stratégiques. L'alliance américano-israélienne, pilier de la politique moyen-orientale depuis des décennies, traverse une crise de confiance inédite. Les prochains mois diront si cette fracture peut être réparée ou si elle annonce une reconfiguration durable des relations entre Washington et Jérusalem.

*Source : Politique Matin