Téhéran paralyse le Golfe & Washington annonce un possible recours à des “bombes nucléaires propres”

Par IntelSky (revue de presse : Spirit of Free Speech - 20 juillet 2026)*

Les portes de l’enfer se sont ouvertes : Washington se mobilise pour une “guerre plus généralisée” et une politique nucléaire risquée, tandis que Téhéran paralyse le Golfe et s’appuie sur le soutien pakistanais. — Talal Nahle

Lundi 20 juillet 2026 - Contexte stratégique général

La région est officiellement entrée dans la spirale d’une guerre régionale généralisée sans perspective diplomatique, après une neuvième nuit consécutive d’escalade réciproque. Washington, dont les responsables ont annoncé des préparatifs en vue d’une “guerre plus élargie”, rapatrie ses bombardiers stratégiques et son arsenal lourd d’Europe. Pendant ce temps, Téhéran est passé à la mise en œuvre d’un double étau tactique : une fermeture radicale du détroit d’Ormuz et la paralysie des infrastructures dans les États du Golfe abritant des bases américaines. Alors que des fuites font état d’un “parapluie nucléaire” sino-russe pour l’Iran et que Washington réduit la visite présidentielle libanaise à une simple formalité, la région se dirige vers un affrontement direct où les pays du Moyen-Orient seront le théâtre d’une destruction sans précédent.

1. Le terrain en chiffres

Le terrain reflète l’intensité de la puissance de feu et l’ampleur des préparatifs en vue d’une guerre de longue haleine :

9 nuits consécutives de frappes aériennes américaines , visant les provinces de Bushehr, d’Hormozgan, du Sistan-et-Baloutchistan, de l’Azerbaïdjan-oriental, du Khuzestan et d’Ispahan.

51 avions de chasse américains dernier cri récemment mobilisés sous le commandement du CENTCOM, dont : 15 F-35A, 12 F-15 et 24 F-16 (en provenance d’Aviano et de Spangdahlem), sous les couleurs de l’opération “Epic Fury”.

6 bombardiers stratégiques B-52H se préparent à regagner la base britannique de la RAF à Fairford pour rejoindre le combat.

20 bâtiments ont été détruits par l’Iran à la base aérienne de Muwaffaq Salti (Al-Azraq) en Jordanie, faisant des dizaines de victimes américaines (morts et blessés), selon un communiqué du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI).

Le prix du Brent a dépassé les 90 dollars le baril , reflétant les prémices d’une nouvelle phase de strangulation économique mondiale.

Deux pétroliers non conformes ont été victimes d’explosions et se sont immobilisés au sud du détroit d’Ormuz après avoir tenté de le traverser sous la supervision de l’armée américaine.

Un navire marchand a été touché par un projectile à environ 13 km au nord-ouest de Kumzar, à Oman, forçant l’équipage à évacuer sans danger.

Les sirènes ont retenti à trois reprises à Bahreïn à l’aube ce matin, alors que Manama reconnaissait avoir subi une violente attaque aérienne.

2. Analyse géopolitique et militaire

Les manœuvres politiques et les messages provenant du terrain brossent un nouveau tableau où toute marge de manœuvre a désormais disparu :

Effondrement des trêves et options diplomatiques : Téhéran a catégoriquement rejeté une proposition américano-qatarie pour une trêve de dix jours permettant d’ouvrir les couloirs maritimes. Parallèlement, le secrétaire d’État américain Marco Rubio a déclaré que tout engagement diplomatique dépend du contrôle de la situation par l’Iran — lequel reste à établir — et a exigé que les alliés financent la protection du détroit d’Ormuz.

L’étranglement du Golfe et son coût : les bombardements iraniens incessants ont entraîné une panne totale du réseau électrique du Koweït, contraignant les autorités à déployer pour la première fois des générateurs mobiles dans les quartiers résidentiels. Ce scénario coïncide avec un avertissement lancé par le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) aux Américains concernant le caractère inévitable d’une prochaine “opération punitive”.

Dissuasion nucléaire et messages des alliés : un avertissement américain à peine voilé a été lancé concernant un possible recours à des “bombes nucléaires propres” afin d’éviter que Washington ne fasse figure de perdant. Cette déclaration a été contrée par une fuite stratégique confirmant que Téhéran a obtenu de la Russie et de la Chine l’assurance d’une intervention directe si les États-Unis devaient recourir à l’arme nucléaire. Pour renforcer les alliances régionales, le président Pezeshkian a dépêché son ministre de l’Intérieur à Islamabad, la capitale pakistanaise, porteur d’un message urgent concernant la situation actuelle.

Le piège tendu par Washington au Liban et à l’axe israélien : Rubio a anéanti tout espoir libanais de cessez-le-feu, en informant le président Joseph Aoun que rien ne garantit le retrait israélien avant le désarmement et la dissolution du Hezbollah. Parallèlement, Israël s’apprête à mettre en œuvre un plan “du lendemain” en Iran en mobilisant une armée kurde à la frontière irakienne dans l’attente du feu vert, profitant de la fin de la Coupe du monde et des célébrations de la fête de l’Indépendance américaine pour pousser Washington vers une résolution militaire rapide avant les élections de mi-mandat.

3. Analyse des sources publiques et des renseignements tactiques (OSINT)

L’analyse des données issues de sources publiques révèle le déroulement des opérations à venir et l’ampleur des fuites du renseignement :

Une vaste base de cibles américaines : les frappes américaines se concentrent sur un arc géographique s’étendant du nord-ouest de l’Iran (Tabriz, où une personne a été tuée dans une zone militaire) jusqu’à l’extrême sud (Khvormuj, Dashti, Jask, Sirik, Chabahar, Mahshahr et Bandar Imam Khomeini), dans le but de couper les liaisons des défenses aériennes iraniennes.

Services du renseignement iraniens : la déclaration n° 30 et la vague 22 de l’opération “Victory 2” (Ya Roqayya) ont réservé une énorme surprise, le Corps des Gardiens de la Révolution islamique (CGRI) ayant remercié les “fidèles soldats jordaniens” d’avoir fourni des informations précises qui ont conduit à la destruction d’avions de transport C-17 et d’avions de patrouille maritime P-8 à l’aéroport d’Aqaba. Cette opération prouve la supériorité des services du renseignement iraniens et leur capacité opérationnelle au sein même de l’appareil de sécurité des pays hôtes.

Les limites de la protection navale américaine : L’évacuation du navire pris pour cible près de Kumzar et l’incendie des deux pétroliers au sud d’Ormuz confirment l’incapacité des forces de la coalition occidentale à sécuriser quelque voie maritime que ce soit. Elles prouvent aussi le contrôle absolu de la marine iranienne sur le détroit, qui applique rigoureusement son intention d’empêcher le passage de la moindre goutte de pétrole.

Le pont aérien permanent : les réseaux de suivi ont repéré un vol composé de deux avions ravitailleurs KC-135R partant de Grande-Bretagne en direction de la Méditerranée pour escorter des chasseurs F-35A, confirmant ainsi l’afflux ininterrompu de renforts aériens en vue d’une campagne de bombardements stratégiques.

Conclusion et perspectives stratégiques

La mobilisation de bombardiers stratégiques B-52H et l’envoi d’escadrons de F-35 confirment les fuites du Pentagone concernant des plans “d’une guerre plus élargie” visant à détruire les infrastructures balistiques et nucléaires de l’Iran. Pour sa part, Téhéran a démontré — en paralysant le réseau électrique du Koweït et en attaquant des bases en Jordanie et à Bahreïn — sa capacité à décimer intégralement les ressources des États-Unis et de leurs alliés dans la région.

Au vu de ces indicateurs, il est hautement probable que les prochaines heures voient évoluer la nature des armes déployées, Washington pouvant recourir à des bombardements intensifs sur certaines zones. Cette escalade entraînera inévitablement une extension de la liste des cibles de l’Iran, qui frappera les installations énergétiques et de dessalement de l’eau dans tous les États du Golfe sans exception. De plus, des forces kurdes soutenues par Israël pourraient se mobiliser pour lancer une guerre d’usure terrestre, précipitant le monde dans la pire crise énergétique et sécuritaire depuis la Seconde Guerre mondiale, avec la perspective bien réelle et très inquiétante d’une intervention des grandes puissances pour établir de nouvelles lignes rouges.

*Source et Traduction : Spirit of Free Speech