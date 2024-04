Cour pénale internationale - Vers un mandat d'arrêt international contre Nétanyahou ?

Par M. Khalil (revue de presse: Information Clearing House – 25 avril 2024)*

Le Conseil national de sécurité israélien a tenu des discussions secrètes sur la possibilité que soient délivrés des mandats d'arrêt internationaux contre le Premier ministre Benyamin Nétanyahou, le ministre de la Défense Yoa Gallant et le chef d'état-major de l'armée Herzi Halevi.

La chaîne israélienne Channel 13 a rapporté que des discussions ont eu lieu « en prévision de la possibilité que des mandats d'arrêt internationaux soient délivrés dans les jours à venir contre de hauts responsables israéliens ».

« Selon les informations et les indications mises à la disposition des hauts responsables israéliens, il est possible que la Cour pénale internationale de La Haye délivre des mandats d’arrêt contre Netanyahou, Gallant et Halevi », a ajouté la chaîne.

Dans le cadre des discussions, plusieurs mesures immédiates ont été approuvées pour répondre à cette initiative potentielle, notamment «lancer une campagne politique» au niveau international.

La chaîne a révélé que Netanyahou s’est entretenu pour entraver cette initiative.

Le ministre israélien des Affaires stratégiques, Ron Dermer, et l’ambassadeur israélien aux États-Unis, Michael Herzog, ont pris contact avec le Congrès américain et l’administration du président Joe Biden.

La chaîne a cité de hauts responsables israéliens anonymes qui ont déclaré que vette mesure rappellerait celles prises contre la Russie et son président, Vladimir Poutine, à la lumière de la guerre qu'elle mène contre l'Ukraine depuis février 2022.

Les responsables ont ajouté que la Cour pénale internationale se concentrerait sur « les décideurs plutôt que sur les soldats de rang inférieur »

