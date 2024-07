En Irak, les déplacés qui ont fui Daech sont toujours laissés-pour-compte

Bagdad s’était donné jusqu’au 30 juillet pour fermer les derniers camps abritant des dizaines de milliers de personnes ayant fui l’avancée de Daech dans le nord de l’Irak après 2014, principalement des Yézidis. Mais cette date ne sera pas respectée. Sept ans après la défaite du groupe djihadiste, les conditions de leur retour sont loin d’être réunies.

Plus de 80 % des 6 millions des personnes forcées de quitter les régions du nord de l’Irak, où le groupe djihadiste État islamique avait établi son “califat” entre 2014 et 2017, sont rentrés chez eux. Mais des centaines de milliers sont encore déplacées, principalement originaires du Kurdistan, ainsi que de la région de Mossoul et de celle du Sinjar, dans le Nord-Ouest, foyer de la minorité yézidie martyrisée par l’EI.

Ils sont nombreux à hésiter à revenir “en raison de la violence persistante dans leurs terres d’origine, du manque de reconstruction après la destruction de leurs maisons et du manque de services de base”, explique le média kurde irakien Rudaw.

Des conditions rendant impossible le démantèlement total de ces camps de déplacés au 30 juillet prochain, comme l’a promis le gouvernement irakien dans l’objectif affiché de tourner définitivement cette page.

Les Yézidis dans une situation “déplorable”

Ainsi, les autorités à Bagdad, qui communiquent allègrement sur le retour volontaire de ces déplacés, ont décidé de reporter la fermeture des camps informels abritant les Yézidis dans le Sinjar.

Une région “qui connaît encore de nombreux conflits et problèmes”, notamment en raison de “la présence du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) et des milices chiites” qui ont combattu Daech et y contrôlent aujourd’hui d’importants territoires, explique le quotidien panarabe Al-Arab.

Mais l’instabilité politico-militaire n’est qu’un aspect de la question. “Ce qui est inquiétant, c’est que la situation des Yézidis […] reste déplorable malgré les dix années écoulées depuis le début des crimes génocidaires de Daech”, écrivait au début du mois un journaliste irakien dans les colonnes du journal Al-Mada.

Pour mémoire, Daech avait arrêté, enlevé, tué des milliers de Yézidis, considérés comme des hérétiques, notamment des enfants, embrigadés, et des femmes, vendues et réduites en esclavage.

“Nous avons peur de l’inconnu”

Le nord et le centre de l’Irak portent encore les stigmates de la guerre. “On sait que l’étendue des destructions est très importante, en particulier à Sinjar, que la plupart des familles ont perdu leurs maisons et que les campagnes de reconstruction lancées avancent très lentement”, souligne le site irakien indépendant Al-Alam Al-Jadid. Au point que ceux qui seraient prêts à rentrer “devraient vivre dans des camps”.

Pour encourager les déplacés à rentrer chez eux, le gouvernement irakien est prêt à fournir aux familles “4 millions de dinars irakiens [environ 2 800 euros], une télévision, un four, un réfrigérateur et des colis humanitaires”, explique le quotidien anglophone émirati The National.

Insuffisant selon un déplacé, interrogé par le journal :

“Bien sûr, la vie à l’intérieur du camp est dure et nous voulons tous rentrer chez nous, mais cette aide n’est pas suffisante […] pour reconstruire notre maison, acheter de la nourriture ou d’autres choses […] Nous n’avons ni salaire ni autres revenus.”

“Nous avons peur de l’inconnu”, ajoute-t-il.

