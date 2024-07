Tel Aviv - L’impact de la guerre sur les commerçants de la rue Dizengoff, autrefois très animée

Après une chute du tourisme d'environ 75 % depuis le début de la guerre contre le Hamas en octobre, les coûts sont en hausse et les ventes en baisse

Par Jennifer Korn et Sharon Wrobel (revue de presse : Times of Israël – 29 juillet 2024)*

Connue pour être l’une des rues les plus animées de Tel Aviv, Dizengoff est devenue sinistrement silencieuse alors que les magasins ferment les uns après les autres et que les piétons ne peuvent s’empêcher de remarquer les portes fermées, les fenêtres vides, les étagères stériles et les enseignes « cessation d’activité ». Les restaurants autrefois pleins à craquer le long de cette artère principale sont désormais à demi-pleins dans le meilleur des cas, même aux heures de grande affluence.

Alors que la saison touristique bat son plein et que les vitrines devraient être bondées de gens qui font leurs courses et qui se délectent des spécialités locales, les petits commerçants sont inquiets.

« Les touristes ne viennent pas et les Israéliens n’ont pas d’argent pour acheter quoi que ce soit parce qu’ils ne savent pas ce qui va se passer demain. C’est une catastrophe », a déclaré Nirit Aharoni, qui travaille depuis six mois à la bijouterie Shani Kalay.

La bijouterie a ouvert ses portes rue Dizengoff, deux mois seulement avant que le pogrom perpétré par le groupe terroriste palestinien du Hamas le 7 octobre ne catapulte le pays dans la guerre et se trouve aujourd’hui dans une rue cernée de devantures de magasins vacantes.

Les commerçants affirment que les ventes ont considérablement chuté depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, alors que les coûts d’exploitation ont bondi. De nombreux propriétaires de magasins attendent souvent l’été pour compenser les pertes subies pendant l’hiver, mais cette année est différente.

Certains affirment perdre de l’argent quotidiennement, le coût d’exploitation d’un magasin étant désormais souvent supérieur à ce qu’il peut rapporter.

« Suis-je inquiet en tant que chef d’entreprise ? Oui, très inquiet. Plus les jours passent, plus je suis stressé, parce que je vois que non seulement je ne gagne pas d’argent, mais que certains mois j’en perds. Cela n’avait jamais été le cas auparavant », a expliqué Shalev Shoshan, co-propriétaire de Fiocco Nero, un magasin de chaussures pour hommes situé sur Dizengoff.

46 000 commerces ont déjà fermé depuis le début de la guerre

Le tourisme au cours des six premiers mois de 2024 est en baisse de plus de 75 % par rapport à l’année précédente, avec seulement 501 100 visiteurs contre 2,1 millions au cours de la même période en 2023, selon le Bureau central des statistiques (CBS). En juin de cette année, 96 500 touristes sont arrivés en Israël, contre 322 900 en juin dernier.

Le commerce israélien sera confronté aux retombées de la guerre en cours au moins jusqu’à la fin de l’année, avec pas moins de 60 000 entreprises qui devraient fermer avant 2025, selon la société d’information sur les entreprises CofaceBDI.

Ces sombres prévisions surviennent alors que 46 000 entreprises ont déjà été contraintes de fermer leurs portes depuis le début de la guerre, il y a près de 10 mois.

« Les entreprises font face à une réalité très complexe », a déclaré Yoël Amir, PDG de CofaceBDI , au Times of Israel la semaine dernière.

« La crainte d’une escalade de la guerre ajoutée à l’incertitude sur la date de fin des combats, ainsi que des défis continus tels que le manque de personnel, la faible demande, les besoins de financement croissants, l’augmentation des coûts d’approvisionnement et les problèmes logistiques – et plus récemment l’interdiction d’exportation par la Turquie – font qu’il est de plus en plus difficile pour les entreprises israéliennes de survivre à cette période », a-t-il déploré.

En comparaison, un nombre record de 76 000 entreprises avaient été contraintes de fermer leurs portes en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19, alors qu’environ 40 000 entreprises ferment leurs portes au cours d’une année normale.

« Personne ne vous donne d’avantages dans le cadre de la guerre, contrairement à la COVID où vous pouviez demander des choses et obtenir un peu plus d’argent si vous pouviez prouver vos pertes », a déclaré Shoshan. « Ce n’est plus le cas aujourd’hui. Les conditions sont différentes et ils ne vous aideront pas. »

« Le loyer n’est pas plus bas qu’il ne l’était – ni le loyer, ni le paiement mensuel à la ville de Tel Aviv, ni l’électricité, ni les impôts. Rien n’est moins élevé. En ce qui concerne le gouvernement, nous ne le voyons pas gérer la situation ni même essayer d’aider », a-t-il ajouté.

Le gouvernement, déjà mis à rude épreuve par une guerre qui devrait coûter plus de 250 milliards de shekels, a réagi en proposant un programme d’aide compensatoire comprenant des subventions aux entreprises du pays qui ont subi des préjudices indirects du fait de la guerre, un plan de remboursement des salaires et des mesures d’aide pour les employés mis en congé sans solde.

Mais dans une enquête CofaceBDI réalisée en janvier, 52% des dirigeants ont répondu qu’ils n’avaient reçu aucune aide gouvernementale ou une aide gouvernementale insuffisante, alors qu’ils remplissaient les critères d’indemnisation. Seuls 3 % ont déclaré avoir reçu une aide satisfaisante, selon l’enquête.

L’iStore va bien, mais pas nous

Parmi les sociétés contraintes de fermer depuis le début de la guerre, environ 35 000 – soit 77 % – sont des petites entreprises comptant jusqu’à cinq employés. Ces entreprises sont également les plus vulnérables, car elles ont des besoins de financement plus immédiats lorsque leurs activités sont durement touchées, et elles ont en outre plus de mal à réunir les fonds nécessaires à leur survie, a expliqué Amir.

Les commerçants de Dizengoff s’accordent à dire que ce sont surtout les petits commerces qui sont contraints de fermer.

« L’iStore va bien – les gens achètent toujours des téléphones. Nous, ça ne va pas », a noté Shoshan.

Les fermetures de la rue Dizengoff dues à des facteurs extérieurs ne sont pas nouvelles. La rue principale a déjà été confrontée à des problèmes existentiels par le passé, notamment à une recrudescence de la violence terroriste par arme à feu au cours des dernières années.

« Trois des fusillades à Tel Aviv ont eu lieu dans la rue Dizengoff. Les gens ont très peur », a déclaré Ariel Oronovitch, qui a ouvert le studio de beauté Ariel Pax dans les mois qui ont suivi le 7 octobre. « C’est toujours difficile. La guerre a entraîné la fermeture d’un plus grand nombre d’établissements qu’auparavant. La situation s’est aggravée, mais si vous pensez positivement, cela ne vous arrivera pas. »

D’autres propriétaires de magasins ne sont pas aussi positifs.

« Un magasin sur trois est vide. Vous marchez dans la rue, vous n’avez pas besoin d’être intelligent – il suffit de regarder pour voir que les gens essaient de vivre comme si c’était normal, mais ça ne l’est pas », a déclaré Aharoni.

« Si ça continue comme ça, tout va fermer. »

*Source : Times of Israël