La Chine agrandit sa base militaire de Djibouti, située près d’une voie maritime stratégique de la mer Rouge

Par Chine Magazine (revue de presse – 18 septembre 2026)*

Les agrandissements devrait permettre à la Chine «une vision bien plus complète de l’environnement opérationnel dans la région», selon un rapport.

La Chine a modernisé sa base militaire de Djibouti, ce qui devrait considérablement renforcer sa capacité à surveiller les activités militaires au Moyen-Orient et en Afrique, indique un rapport publié par le Center for Strategic and International Studies, groupe de réflexion américain.

Le Center for Strategic and International Studies (CSIS), basé à Washington, a déclaré que des images satellites commerciales montraient que l’armée chinoise avait installé de nouvelles antennes, des équipements de communication par satellite et d’autres dispositifs sur sa seule base militaire officiellement reconnue à l’étranger.

Les conflits impliquant les Houthis, l’Iran, les États-Unis et Israël ont entraîné une activité militaire substantielle dans la région, augmentant la valeur potentielle de la collecte de renseignements à partir de la base, a indiqué le rapport.

Le CSIS a indiqué que deux nouvelles zones de communication, apparues sur la base depuis la mi-2024, s’inscrivent probablement dans une architecture plus vaste de renseignement et de commandement militaire ; elles devraient renforcer les liaisons entre les forces chinoises opérant au Moyen-Orient et en Afrique et le quartier général militaire en Chine.

«Le type et l’orientation des nouveaux équipements de la base sont variés, permettant la transmission et la détection d’une large gamme de signaux et de fréquences», ont indiqué les rapporteurs de ce rapport. Ces installations offriraient à la Chine «une vision bien plus complète de l’environnement opérationnel dans la région».

L’ambassade de Chine à Washington n’a pas répondu dans l’immédiat à une demande de commentaire concernant ce rapport. Mais le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré qu’il n’était pas au courant de la «situation spécifique», lorsqu’il a été interrogé sur le rapport. «La Chine a toujours été un bâtisseur de la paix internationale et un contributeur au développement mondial ; elle soutiendra systématiquement les principes de respect mutuel et d’égalité, et jouera un rôle constructif dans la paix et la stabilité régionales», a déclaré le porte-parole du ministère, Guo Jian.

Le rapport précise que la base de Djibouti, ouverte en 2017, constitue un point névralgique pour les opérations navales chinoises dans le golfe d’Aden et la mer Rouge. L’installation est située à proximité du détroit de Bab-el-Mandeb, l’un des points de passage stratégiques les plus importants au monde pour le commerce maritime.

«Les capacités de la base n’ont cessé d’évoluer pour permettre des opérations de plus en plus sophistiquées, aidant ainsi la marine de l’Armée populaire de libération (PLAN) à renforcer sa présence dans la région», a indiqué le rapport. Le document souligne que ces installations permettraient probablement à l’armée chinoise de surveiller les activités d’autres forces militaires opérant à proximité, bien qu’il soit impossible de déterminer si elles interceptent activement des communications.

Le rapport note que les États-Unis, la France, l’Italie et le Japon disposent tous de bases situées à moins de 16 km de celle de la Chine. Il était indiqué que la Chine pourrait potentiellement tirer des informations utiles, même à partir de communications militaires chiffrées, et «obtenir des renseignements précieux sur les opérations des armées américaine et autres en observant la direction, l’origine, la fréquence et le rythme de leurs signaux».

Le rapport précisait que cette installation pourrait soutenir les efforts de la Chine visant à étendre sa présence en Afrique, région où Pékin a progressivement renforcé son engagement tant sur le plan économique que sécuritaire.

*Source : Chine Magazine