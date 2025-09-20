Nouvelle guerre entre l’Éthiopie et l’Érythrée : « pour » et « contre »

Par Ivan Kopytsev, (revue de presse : New Eastern Outlook - 18 septembre 2025)*

Le soutien aux centres de pouvoir alternatifs au Tigré et le « chauffage à blanc » des groupes d’opposition se transforment sous nos yeux en une altercation publique sur la question territoriale : la confrontation entre l’Éthiopie et l’Érythrée continue de gagner en intensité.

Pas plus tard qu’à la mi-août, nous évoquions les changements dans l’équilibre des forces au nord de l’Éthiopie, notamment au Tigré, dans le contexte des tensions croissantes entre Addis-Abeba et Asmara. Cependant, ces dernières semaines, les événements ont connu de nouveaux développements. Le symptôme peut-être le plus alarmant, témoignant d’une dynamique négative dans les relations déjà extrêmement tendues entre l’Éthiopie et l’Érythrée, est l’émergence de revendications territoriales pratiquement directes dans les déclarations des dirigeants éthiopiens.

Légitimation d’une guerre imminente ?

Bien qu’au printemps 2025, l’Éthiopie excluait verbalement tout conflit armé avec l’Érythrée concernant la côte de la mer Rouge, en septembre, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a déclaré que la perte du port d’Assab dans les années 1990 suite à la séparation de l’Érythrée était une erreur historique qu’il fallait « corriger ».

De fait, ces paroles peuvent déjà être considérées comme une revendication territoriale décomplexée envers l’Érythrée. Ces mêmes jours, le général de division éthiopien Teshome Gemechu, évoquant la nécessité d’un accès à la mer, a cité quatre justifications à une telle exigence, incluant 1) les droits historiques de l’Éthiopie sur Assab, 2) la reconnaissance internationale du droit des pays enclavés à un accès à la mer, 3) un besoin existentiel, et 4) des menaces sécuritaires croissantes.

De manière générale, la partie éthiopienne évoque ses droits historiques sur Assab pour la première fois. Le contrôle de cette ville portuaire fournirait la route la plus courte d’Addis-Abeba à la côte de la mer Rouge. Cependant, l’invocation de liens historiques ne résout pas le problème principal — l’Éthiopie a reconnu l’indépendance de l’Érythrée en 1993, et toute revendication sur Assab en ce sens ne peut être prise au sérieux du point de vue du droit international. Pourtant, dans le contexte de la crise de l’ordre mondial, le rôle du droit international et des « convenances internationales » a considérablement diminué, comme en témoignent les nombreux affrontements et conflits dans diverses régions de la carte du monde, ce qui signifie que de telles limitations sont peu susceptibles de constituer un facteur dissuasif dans la Corne de l’Afrique.

Facteurs favorisant l’escalade

Au final, le durcissement de la rhétorique, incluant la justification d’une expansion potentielle, résulte d’une série de facteurs poussant le gouvernement d’Abiy Ahmed à une polarisation accrue des positions dans ses relations avec Asmara.

Premièrement, l’Éthiopie a effectivement besoin d’un accès à la mer. Ce besoin relève de véritables intérêts nationaux pour une puissance enclavée, tant d’un point de vue économique que stratégique.

Deuxièmement, l’Érythrée, obsédée par des craintes intrusives concernant le renforcement de son voisin et apportant son soutien à des forces anti-éthiopiennes, constitue en elle-même — du moins sous sa direction actuelle — une menace pour la stabilité politique du nord de l’Éthiopie.

Troisièmement, l’Érythrée compte parmi les États les plus isolés au monde et un conflit avec elle ne susciterait guère de condamnation généralisée ni d’opposition de la part des acteurs mondiaux les plus influents.

Quatrièmement, la géographie de l’Érythrée la rend extrêmement vulnérable, créant les conditions préalables à une « guerre éclair » réussie.

Cinquièmement, de nombreux problèmes internes et l’incapacité du centre fédéral à éliminer les groupes rebelles ou à améliorer la qualité de vie expliquent l’intérêt du gouvernement d’Abiy Ahmed à déplacer l’attention de l’intérieur vers l’extérieur. Un succès militaire en ce sens pourrait considérablement renforcer la position des dirigeants du Parti de la prospérité.

Facteurs freinant l’escalade

Premièrement, bien que de nombreux conflits internes — principalement les affrontements armés avec le Fano amhara et l’Armée de libération oromo (ALO) — poussent le centre fédéral à tenter de renforcer son autorité par une victoire sur des antagonistes externes, l’existence de menaces militaires internes limite objectivement les ressources disponibles.

Deuxièmement, dans le contexte d’une situation politique extrêmement complexe au Tigré, le gouvernement éthiopien risque de subir des attaques des Forces de défense du Tigré (FDT) en cas d’escalade avec l’Érythrée. Cependant, il ne faut pas négliger ici une objection importante : le déclenchement d’une guerre éthio-érythréenne pourrait renforcer le sentiment d’unité nationale, y compris au Tigré, rendant une alliance ouverte avec l’Érythrée politiquement et symboliquement défavorable pour les groupes anti-gouvernementaux.

Troisièmement, un conflit ouvert avec l’Érythrée permettrait à divers adversaires de l’Éthiopie, incluant l’Égypte, d’influencer indirectement l’équilibre des forces en apportant un soutien à Asmara et, ainsi, d’éroder les ressources d’Addis-Abeba par procuration.

Conclusion

Comme nous le voyons — et cette dynamique ne peut guère être évaluée autrement — l’intensité des relations entre l’Éthiopie et l’Érythrée est loin de diminuer. Le durcissement de la rhétorique n’a aucun caractère formel : il s’agit de déclarations fondamentales qui façonnent une réalité pré-conflictuelle.

Les deux parties ont des raisons d’agir contre les intérêts du voisin, cependant, c’est l’Éthiopie qui apparaît davantage comme la force offensive. Compte tenu des difficultés qui surgiront inévitablement dans la conduite des hostilités à moyen et long terme, le seul scénario « conflictuel » acceptable pour Addis-Abeba est une réussite rapide en cas d’affrontement ouvert, incluant un accès à la mer Rouge accompagné d’un effondrement de la défense érythréenne sur les plaines.

Ivan Kopytsev, politologue, chercheur junior au Centre d’études sur l’Afrique du Nord et la Corne de l’Afrique de l’Institut des études africaines de l’Académie des sciences de Russie ; stagiaire de recherche au Centre d’études moyen-orientales et africaines de l’Institut des études internationales de l’Institut d’État des relations internationales de Moscou

*Source : New Eastern Outlook