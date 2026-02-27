France: Olivia Zemor en procès pour avoir défendu les Palestiniens

Revue de presse : Yeni Şafak (26 février 2026)*

À la sortie de son procès à Paris, Olivia Zemor, présidente d’EuroPalestine, a exprimé une vive émotion face au soutien reçu. Elle affirme que "ce sont ceux qui souffrent le plus" qui l’ont encouragée. Poursuivie pour "apologie de terrorisme" après une publication du 7 octobre 2023, elle critique l’indépendance du procureur en France. Le jugement sera rendu dans plusieurs semaines. Elle appelle à un rassemblement samedi à 18h au local "Résistance", près de Guy Môquet. Images exclusives Leo Nicolian.

À la sortie du tribunal de Paris, Olivia Zemor a pris la parole devant ses soutiens. Poursuivie pour "apologie de terrorisme" après une publication liée aux événements du 7 octobre 2023, la présidente d’EuroPalestine a livré une déclaration chargée d’émotion.

"Ça m'a beaucoup émue de voir que ce sont ceux qui souffrent le plus qui ont pris la peine de nous encourager. C'est quelque chose d'assez incroyable, franchement", a-t-elle déclaré, la voix tremblante.

Elle a ajouté: "Ça me fait monter les larmes aux yeux parce que on aurait tellement envie d'être là-bas, d'être avec eux et de faire beaucoup plus que ce qu'on fait."

Selon elle, l’enjeu dépasse largement le cadre judiciaire. "Le procès, je dirais que c'est pas très important pour nous et c'est toujours une loterie", a-t-elle estimé. Elle rappelle que le jugement ne sera rendu que dans plusieurs semaines.

Une critique du parquet et un appel à mobilisation

Dans sa prise de parole, Olivia Zemor a également critiqué le fonctionnement du parquet en France. "On sait que le procureur en France n'est jamais indépendant, qu'il est aux ordres du ministère de la Justice, contrairement à d'autres pays", a-t-elle affirmé.

Elle a profité de cette tribune pour lancer un appel à la mobilisation. "On vous invite tous, tous et toutes, à venir samedi soir, à partir de 18 h, à notre local qui se trouve à Guy Môquet, au quatre Villa Compoint, c'est à dire le local que vous connaissez de Palestine qui s'appelle Résistance au pluriel. Plein, plein de merci. Merci beaucoup."

Ce rassemblement est prévu dans le 17e arrondissement de Paris, près de la station Guy Môquet.

Dans un contexte marqué par de fortes tensions autour des prises de position sur Gaza et la Palestine, cette affaire relance le débat sur la liberté d’expression et le traitement judiciaire des militants pro-palestiniens en France.

