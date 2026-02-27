Le chef de l’opposition ‘modérée’ israélienne cautionne le Grand Israël

Par The Dissident (revue de presse - 25 février 2026)*

Le chef de l’opposition israélienne, supposé ‘modérée’, soutient l’idée d’un Grand Israël.

L’ambassadeur américain en Israël, Mike Huckabee, a suscité une vive polémique lors de sa récente interview avec Tucker Carlson, au cours de laquelle il a ouvertement soutenu l’idée du Grand Israël, déclarant que “ce serait une très bonne chose” si Israël s’empare de vastes territoires du Moyen-Orient.

Afin de limiter les dégâts, les sionistes ont tenté de présenter les déclarations de Huckbee comme étant marginales ou extrêmes au sein d’Israël, mais le chef de l’opposition israélienne, Yair Lapid, a confirmé que la perspective d’un Grand Israël expansionniste est y compris soutenue par l’aile supposée “modérée” du spectre politique israélien.

À la question

“L’ambassadeur Huckabee a déclaré cette semaine, et nous connaissons l’influence de l’administration américaine sur notre gouvernement, qu’il soutient le contrôle israélien de l’Euphrate au Nil, ce qui signifie du Liban, de la Jordanie et de la Syrie. Êtes-vous d’accord avec cela ou pensez-vous qu’il faille y mettre un terme ?”, Lapid a répondu “Je ne pense pas avoir de désaccord sur le plan biblique [concernant] les frontières d’origine d’Israël”.

Lapid a ensuite approuvé l’expansion massive d’Israël, déclarant :

“Je soutiens tout ce qui permettra aux Juifs [de disposer] d’un vaste territoire, ainsi que d’un refuge sûr pour nous, nos enfants et les enfants de nos enfants. Voilà ce que je soutiens”, ajoutant “Autant que possible” lorsqu’on lui a demandé “Vaste à quel point ?”

Lorsqu’on lui a demandé “Jusqu’à l’Irak ?”, Lapid a répondu :

“La discussion porte sur la sécurité. Le fait est que nous sommes sur la terre de nos ancêtres... La position de Yesh Atid est la suivante : le sionisme est basé sur la Bible. Notre mandat sur la terre d’Israël est biblique. Les frontières bibliques d’Israël sont claires. Il y a également des considérations de sécurité, de politique et de temps. Nous avons été en exil 2 000 ans... Vous ne voulez pas vraiment entendre tout ce discours, n’est-ce pas ? Au moins, vous ne l’attendiez pas... Ma réponse est la suivante : Au-delà des considérations pratiques, je crois que notre titre de propriété sur la terre d’Israël est la Bible, les frontières sont en conséquence bibliques”.

Lapid a même préconisé qu’Israël prenne « le plus de territoires possible », déclarant : « Fondamentalement, faire d’Israël un grand, vaste et immense pays, sans dépasser les limites de la sécurité et de la politique israéliennes. »

De même, Benjamin Netanyahu a déjà déclaré « adhérer à la vision d’un Grand Israël » et « se sentir très investi dans cette vision ».

Les responsables israéliens ont clairement indiqué depuis longtemps que leur objectif final à Gaza et en Cisjordanie est le nettoyage ethnique total et l’annexion. La ministre israélienne des Sciences et de la Technologie, Gila Gamliel, a même admis : « Nous ferons de Gaza un lieu invivable pour les humains jusqu’à ce que la population parte, puis nous ferons de même pour la Cisjordanie. »

Mais les propos de Yair Lapid montrent que, de Netanyahu à son opposition « progressiste » en passant par le parti de centre-gauche de Lapid, Israël nourrit des ambitions expansionnistes dépassant largement l’enjeu de Gaza et de la Cisjordanie, et entend s’emparer « à tout prix » du Grand Israël.

*Source: The Dissident

Traduit par Spirit of Free Speech