Huckabee : Israël a le droit biblique d’occuper le Moyen-Orient

Par Al Mayadeen English (revue de presse - 21 février 2026)*

L’ambassadeur américain Mike Huckabee a déclaré dans une interview qu’Israël possède un droit biblique sur un territoire s’étendant sur une grande partie de l’Asie occidentale, citant les Écritures de l’Ancien Testament.

L’ambassadeur américain en Israël, Mike Huckabee, a déclaré qu’il est normal qu’Israël prenne le contrôle de toutes les terres mentionnées dans les Écritures bibliques, lors d’une interview avec le commentateur américain Tucker Carlson.

Dans une interview publiée vendredi, Huckabee a cité l’Ancien Testament pour affirmer que ces terres ont été accordées par Dieu aux descendants d’Abraham.

Au cours de l’interview, Carlson a fait référence à un verset biblique dans lequel Dieu promet à Abraham des terres s’étendant

“depuis le wadi d’Égypte jusqu’au grand fleuve, l’Euphrate – le pays des Kénites, des Kénizzites, des Kadmonites, des Hittites, des Perizzites, des Rephaïm, des Amorites, des Cananéens, des Girgashites et des Jébusites”.

Carlson a fait remarquer qu’une telle description en termes géographiques modernes inclurait “pratiquement tout le Moyen-Orient”.

“Le Levant... Israël, la Jordanie, la Syrie, le Liban – cela inclurait également une grande partie de l’Arabie saoudite et de l’Irak”, a déclaré Carlson. Huckabee a répondu : “Je ne suis pas sûr que cela aille aussi loin, mais ce serait en tout cas un vaste territoire”. Il a ajouté : “Israël est une terre donnée par Dieu, par l’intermédiaire d’Abraham, à un peuple élu. Il s’agit d’un peuple, d’un lieu et d’un objectif”.

Invité à préciser si Israël a droit à un tel territoire, Huckabee a répondu :

“Ce serait parfait s’ils l’occupaient entièrement”.

Huckabee, ancien gouverneur de l’Arkansas, figure conservatrice de longue date et sioniste chrétien, représente un courant traditionnel pro-Israël au sein de la politique américaine et est un proche allié du président Donald Trump.

L’expérience de Tucker Carlson à l’aéroport

L’interview a été réalisée à l’aéroport Ben Gourion de Tel Aviv lors de la visite de Carlson. Ce voyage a attiré davantage l’attention après que Carlson a déclaré avoir subi un traitement extrêmement déplaisant à l’aéroport Ben Gourion, ajoutant que ses producteurs ont été interrogés non pas pour des raisons de sécurité, mais surtout à des fins de renseignement.

Les responsables israéliens et américains ont toutefois déclaré que Carlson n’aurait été soumis qu’à des procédures de sécurité routinières.

Ces derniers mois, Carlson a remis en question certains aspects du soutien américain à Israël, un revirement qui l’a mis en porte-à-faux avec le mouvement MAGA au sens large.

L’ancien Premier ministre israélien Naftali Bennett a répondu aux affirmations de Carlson sur X, qualifiant l’ancien animateur de Fox News de “poule mouillée”.

“La prochaine fois qu’il parlera d’Israël comme s’il était un expert, rappelez-vous simplement que ce type n’est qu’un imposteur !”, a écrit Bennett.

*Source : Al Mayadeen

Traduit par Spirit of Free Speech