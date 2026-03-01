Marco Rubio déclare la guerre aux peuples non blancs du monde entier

Par Joseph Massad (revue de presse : ISM-France - 27 février 2026)*

Si le président états-unien Donald Trump et le secrétaire à la Guerre Pete Hegseth ont proclamé l’Amérique république chrétienne lors du petit-déjeuner national de prière début février, le secrétaire d’État américain Marco Rubio a quant à lui déclaré le pays « république chrétienne blanche européenne ».

Dans un discours prononcé la semaine dernière devant les chefs d’État européens lors de la Conférence sur la sécurité de Munich, Rubio a déclaré la guerre à tous les peuples non européens et non blancs, aux États-Unis et dans le monde entier.

Rubio a clairement indiqué que l’Amérique était, et devait redevenir, un pays blanc : « Notre foyer est peut-être dans l’hémisphère occidental, mais nous serons toujours un enfant de l’Europe. » Au détriment de plus de 140 millions d’Américains non blancs et non originaires d’Europe, Rubio a déclaré sans ambages : « Nous voulons des alliés fiers de leur culture et de leur héritage, qui comprennent que nous sommes les héritiers d’une même grande et noble civilisation, et qui, avec nous, sont prêts et capables de la défendre.»

Pour que l’Europe ne l’oublie pas, Rubio lui a rappelé sa propre identité chrétienne : « Les États-Unis et l’Europe, nous appartenons à un même ensemble. L’Amérique a été fondée il y a 250 ans, mais ses racines plongent ici, dans ce continent, bien avant. L’homme qui a fondé et bâti la nation qui m’a vu naître est arrivé sur nos rivages porteur des souvenirs, des traditions et de la foi chrétienne de ses ancêtres, comme un héritage sacré, un lien indissoluble entre l’ancien monde et le nouveau.»

Les propos de Rubio faisaient écho aux politiques anti-immigration non blanche mises en place aux États-Unis depuis la naissance de la république blanche et chrétienne et réaffirmées par Trump. Il a évoqué sans détour la menace que représentent les immigrants africains, asiatiques et latino-américains pour l’Europe, ainsi que pour le tissu social de l’Amérique blanche : « Mais nous devons aussi reprendre le contrôle de nos frontières nationales. Contrôler qui entre sur notre territoire et combien de personnes y entrent, ce n’est pas de la xénophobie. Ce n’est pas de la haine. C’est un acte fondamental de souveraineté nationale. Et ne pas le faire, ce n’est pas seulement abdiquer l’un de nos devoirs les plus élémentaires envers notre peuple. C’est une menace urgente pour le tissu social de nos sociétés et la survie même de notre civilisation.»

La rhétorique de Rubio n’est pas sans rappeler le discours, les politiques et l’idéologie suprématistes blancs américains qui ont façonné les États-Unis depuis leur indépendance il y a 250 ans, sans parler de la longue tradition suprématiste blanche chrétienne de ses homologues européens.

Suprématie blanche chrétienne

Dès sa fondation, les États-Unis ont promulgué des lois interdisant l’immigration des personnes non blanches dans cet État colonial raciste.

La première loi de naturalisation de 1790 stipulait que la citoyenneté serait accordée exclusivement à toute « personne blanche libre » résidant dans le pays depuis deux ans, ainsi qu’à ses enfants de moins de 21 ans.

Bien que Rubio ait fièrement évoqué ses origines italiennes et espagnoles, il semble ignorer qu’au XIXe siècle et durant la première moitié du XXe siècle, les Slaves, les Italiens et les Irlandais aux États-Unis n’étaient pas considérés comme blancs. Les Espagnols, malgré un statut social supérieur à celui des Italiens, étaient considérés comme des Blancs de « basse condition ».

L’hostilité des Américains protestants blancs envers les catholiques européens était alors incontrôlable, par crainte que ces « papistes » ne détruisent la démocratie américaine fondée sur la suprématie raciale.

Il est difficile de déterminer si les lois américaines racistes sur l’immigration, assouplies seulement dans les années 1960, étaient elles aussi fondées non pas sur « la haine », mais sur « l’amour ».

Quoi qu’il en soit, le public européen a applaudi la suprématie blanche chrétienne prônée par Rubio, et comment pourrait-il en être autrement ? Cela est parfaitement cohérent avec leur histoire et leur présent.

À la fin du XIXe siècle, les appels à une alliance entre Européens et Américains suprématistes blancs chrétiens étaient légion, notamment en Grande-Bretagne. Le secrétaire d’État britannique aux Colonies, Joseph Chamberlain, défendait alors la suprématie raciale teutonique.

Dans un discours important prononcé en novembre 1899, il a appelé les États-Unis et l’Allemagne à former une alliance « teutonique » avec la Grande-Bretagne.

Pour ne pas être en reste, dans des discours prononcés en 1933 et 1934 ainsi que dans une lettre adressée au Daily Mail le 4 septembre 1937, Adolf Hitler proposa également un accord entre les trois empires des « hommes blancs » et d’origine « germanique » : la Grande-Bretagne, les États-Unis et une Allemagne élargie.

Durant les années 1930, la Grande-Bretagne s’allia à Hitler contre l’Union soviétique, se fondant sur une communauté chrétienne teutonique et une solidarité capitaliste. Cette alliance, perçue comme antisémite en Occident depuis la Révolution russe de 1917 comme une lutte contre un « complot judéo-bolchevique », se traduisit par la signature de l’accord naval anglo-allemand en juin 1935 et, en 1936, par son acquiescement à la remilitarisation de la Rhénanie par Hitler, en violation du traité de Versailles.

Les accords de Munich de septembre 1938, conclus entre l’Allemagne nazie, la Grande-Bretagne, la France et l’Italie, permirent à Hitler d’étendre son emprise vers l’est, incitant l’Union soviétique à signer un pacte de non-agression afin de retarder une invasion.

Avant la signature de ces accords, l’ambassadeur américain en France, William C. Bullitt, qui considérait les Russes comme des « Asiatiques », avait insisté sur l’importance de mettre un terme au « despotisme asiatique » et de préserver la « civilisation européenne » d’une guerre fratricide que les nazis pourraient déclencher et qui risquerait d’aboutir à un triomphe asiatique sur l’Europe.

Fierté coloniale

À Munich, Rubio a déclaré aux alliés européens blancs des États-Unis que sans les Américains et l’Europe occidentale, c’est le communisme soviétique – et non le nazisme et le fascisme d’Europe occidentale – qui aurait détruit « des millénaires de civilisation occidentale ».

Il semblerait que les immigrants non blancs et les pays du tiers monde puissent encore réussir là où les Soviétiques ont échoué si l’Europe ne soutient pas les guerres que les États-Unis mènent actuellement contre eux.

La « noble civilisation » que Rubio défend et cherche à perpétuer par une alliance renouvelée avec l’Europe blanche n’est pas seulement la suprématie blanche chrétienne, mais aussi le colonialisme de peuplement blanc, un héritage dont les Européens et les Américains blancs, insiste-t-il, devraient être « fiers » plutôt que d’être « accablés par la culpabilité et la honte ».

Rubio exalte l’histoire de la barbarie que l’Europe et le gouvernement américain ont infligée à leurs peuples non blancs et non chrétiens, et au monde entier, comme une source de fierté : « Nous voulons le faire ensemble, avec une Europe fière de son héritage et de son histoire ; avec une Europe animée de cet esprit créateur de liberté qui a envoyé des navires vers des mers inexplorées et a donné naissance à notre civilisation.»

L’alliance blanche transatlantique que Rubio recherche est « une alliance fondée sur la reconnaissance que nous, l’Occident, avons hérité ensemble… quelque chose d’unique, de distinctif et d’irremplaçable, car c’est là, après tout, le fondement même du lien transatlantique.»

« Pendant cinq siècles, a-t-il ajouté, avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, l’Occident n’a cessé de s’étendre : ses missionnaires, ses pèlerins, ses soldats, ses explorateurs quittaient ses rivages pour traverser les océans, coloniser de nouveaux continents, bâtir de vastes empires s’étendant à travers le monde. »

En effet, ce sont les colons écossais protestants de l’Irlande du Nord encore colonisée qu’il désigne comme les héros de l’Amérique blanche et chrétienne : « Nos frontières ont été façonnées par les Écossais-Irlandais – ce clan fier et robuste des collines d’Ulster qui nous a donné Davy Crockett, Mark Twain, Teddy Roosevelt et Neil Armstrong. »

Expansionnisme évangélique

C’est dans ce contexte que Mike Huckabee, ambassadeur américain en Israël et protestant évangélique fanatique, intervient pour interpréter les propos de son supérieur au Département d’État.

Lors d’une récente interview avec Tucker Carlson, le commentateur de droite a demandé à Huckabee si, « selon la Bible, les descendants d’Abraham recevraient des terres qui engloberaient aujourd’hui la quasi-totalité du Moyen-Orient » et si Israël avait donc un droit sur ces terres.

Huckabee a répondu : « Ce serait parfait s’ils les prenaient toutes. » Contrairement aux applaudissements reçus par Rubio de la part des suprémacistes blancs européens, les pays non blancs d’Égypte, de Jordanie, d’Arabie saoudite, du Koweït et d’Oman, ainsi qu’une douzaine d’autres gouvernements et les secrétariats de l’Organisation de la coopération islamique et de la Ligue des États arabes, ont exprimé leur mécontentement.

Ils ont dénoncé les propos de Huckabee comme étant « extrémistes », « inacceptables » et une « violation flagrante » du droit international, ainsi qu’une contradiction directe avec l’opposition déclarée de Trump à l’annexion de la Cisjordanie.

Sans réfuter son affirmation selon laquelle il ne serait pas problématique qu’Israël « prenne tout », l’ambassade américaine à Jérusalem a prétendu que les propos de Huckabee avaient été « sortis de leur contexte », tandis que Huckabee lui-même les a qualifiés plus tard de « déclaration quelque peu hyperbolique ».

Rubio, quant à lui, a déclaré que les citoyens non blancs des États-Unis et d’Europe, ainsi que les peuples non blancs du monde entier, n’étaient rien de moins que « les forces d’effacement civilisationnel qui menacent aujourd’hui l’Amérique et l’Europe ».

Reste à savoir si cette déclaration était également hyperbolique. Quant à ceux qui menacent Israël, Rubio les décrit comme de simples « barbares ».

Article original en anglais sur Middle East Eye / Traduction MR

*Source : ISM-France