Encore en guerre, et toujours pour le compte d’Israël

Par Chris Hedges (revue de presse : Chronique de Palestine – 1er mars 2026)*

Une fois de plus, les États-Unis entrent en guerre pour Israël. Une fois de plus, beaucoup mourront pour l’État sioniste, y compris des militaires américains. Une fois de plus, nous allons nous précipiter aveuglément dans un fiasco militaire.

Une fois de plus, nous allons nous plier aux exigences d’une puissance étrangère dont les intérêts ne sont pas les nôtres, mais dont les lobbyistes ont acheté notre classe politique, y compris Donald Trump.

Une fois de plus, nous allons violer la Charte des Nations unies en attaquant un pays qui ne représente pas une menace imminente.

Ce n’est pas notre guerre. Cela fait partie de la vision démente d’Israël d’un Grand Israël, de domination du Moyen-Orient. Mais Israël a besoin de notre armée, de l’argent de nos contribuables, de nos armes pour y parvenir. Et nous leur avons remis les clés de notre formidable arsenal.

Les architectes de la guerre contre l’Iran, que l’administration ne juge pas nécessaire de justifier auprès du public américain ou de la communauté internationale, admettent qu’elle ne sera pas rapide.

Le sénateur Tom Cotton, président de la commission sénatoriale du renseignement, a déclaré samedi à CBS News que l’objectif n’était pas seulement de freiner le programme nucléaire iranien, mais aussi de « démanteler leur réseau de soutien au terrorisme ».

« Pour faire tout cela, il faudra plus de temps que pour les frappes contre leur programme nucléaire l’été dernier », a déclaré M. Cotton. « Nous parlons probablement de semaines, et non de jours, d’efforts conjoints des États-Unis, d’Israël et de nos partenaires arabes, qui ont également été attaqués ce matin. »

Les laquais d’Israël dans la classe politique, ainsi que leurs courtisans dans les médias, notamment l’ancien employé de l’American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) Wolf Blitzer, ainsi que le monde universitaire, sont des exemples éclatants de l’ingérence transparente et souvent illégale d’Israël dans le système politique américain.

Oubliez la Russie. Oubliez la Chine. Aucun gouvernement étranger n’exerce une influence comparable à celle d’Israël.

Les dirigeants du Parti démocrate ne s’opposent pas à une attaque contre l’Iran, mais à une attaque contre l’Iran sans qu’ils aient été consultés. Deux douzaines de démocrates se sont levés et ont applaudi chaque fois que Trump a menacé l’Iran ou loué Israël dans son discours sur l’état de l’Union.

L’administration Biden et les dirigeants du Parti démocrate n’ont fait aucun effort pour rétablir l’accord nucléaire iranien de Barack Obama. Ils se sont plutôt concentrés sur le maintien du génocide à Gaza.

Ils ont applaudi la décapitation par Israël des mandataires iraniens au Liban, en Syrie et au Yémen.

Kamala Harris, dans sa campagne présidentielle inefficace et maladroite, a promis de continuer à financer le génocide, ce qui a aliéné de nombreux électeurs, et a qualifié l’Iran d’ennemi le plus dangereux.

La guerre sans fin est un projet bipartite.

L’ingérence flagrante d’Israël dans le système politique américain est documentée dans la série en quatre parties d’Al-Jazeera intitulée « The Lobby », dont Israël et ses partisans ont empêché la diffusion.

Des copies piratées peuvent être visionnées sur le site web Electronic Intifada.

Dans ce documentaire, les dirigeants du lobby israélien sont filmés par la caméra cachée d’un journaliste et expliquent comment, avec le soutien des services de renseignement israéliens, ils discréditent et réduisent au silence les détracteurs américains et utilisent d’énormes dons en espèces pour contrôler le processus électoral et le système politique américains.

L’emprise mortelle d’Israël sur notre système politique est également documentée dans « Le lobby israélien et la politique étrangère américaine » de John Mearsheimer et Stephen Walt.

« Si vous vous écartez de la ligne officielle et que vous critiquez Israël, non seulement vous ne recevrez pas d’argent, mais l’AIPAC fera tout son possible pour trouver quelqu’un qui se présentera contre vous », explique Mearsheimer, professeur de sciences politiques à l’université de Chicago, dans le documentaire.

« Et ils soutiennent cette personne très généreusement. Au final, vous risquez de perdre votre siège au Congrès. »

Israël invite des centaines de membres du Congrès, souvent accompagnés de leur famille, à se rendre en Israël pour des voyages somptueux dans des stations balnéaires. Ces membres du Congrès accumulent des factures individuelles qui dépassent souvent 20 000 dollars.

La loi de 2007 sur l’honnêteté des dirigeants et la transparence du gouvernement (Honest Leadership and Open Government Act) a tenté d’empêcher les lobbyistes d’offrir des voyages payés de plus d’une journée aux membres du Congrès.

Mais l’AIPAC, qui n’a jamais été contraint de s’enregistrer en tant qu’agent étranger, a utilisé son influence pour insérer une clause dans la loi afin d’exclure les voyages dits éducatifs organisés par des organisations caritatives qui n’engagent pas de lobbyistes. L’organisation caritative affiliée à l’AIPAC utilisée pour contourner cette faille s’appelle l’American Israel Education Foundation.

L’investissement d’Israël en vaut la peine. En 2016, le Congrès américain a autorisé une aide à la défense de 38 milliards de dollars par an pour la période 2019-2028 en faveur d’Israël.

Nous avons gaspillé 4 à 6000 milliards de dollars dans les guerres futiles menées par Israël et son lobby au Moyen-Orient. Le Congrès a également autorisé une aide militaire de 21,7 milliards de dollars à Israël pour soutenir le génocide.

Dieu seul connaît le coût de cette guerre, mais il s’élèvera probablement à des dizaines, voire des centaines de milliards de dollars.

Nous sommes revenus à la situation de 2003, avec une guerre dont l’objectif utopique est le changement de régime. Cela n’a pas fonctionné à l’époque. Cela ne fonctionnera pas aujourd’hui.

Les mêmes mensonges stupides ont été ressortis pour justifier cette guerre, l’envoyé américain au Moyen-Orient, Steve Witkoff, déclarant à Fox News que l’Iran est « probablement à une semaine » de disposer des matériaux nécessaires pour fabriquer une bombe nucléaire.

C’est le mantra de Benjamin Netanyahu et du lobby israélien depuis trois décennies.

Je ne sais pas comment nous sommes censés gober cela après que Trump ait annoncé en juillet dernier, à la suite des frappes aériennes américaines, que « les trois sites nucléaires en Iran ont été complètement détruits et/ou ANÉANTIS. Il faudrait des années pour les remettre en service… ».

Un mensonge en remplace un autre.

Une fois de plus, nous promettons de bombarder un pays pour le libérer, Trump affirmant que tout ce qu’il veut, c’est « la liberté pour le peuple » iranien.

Le guide suprême iranien Ali Khamenei a été tué.

Le Premier ministre israélien, comme Trump, appelle les Iraniens à saisir « l’occasion unique » de « descendre en masse dans la rue pour achever la tâche de renverser le régime qui rend leur vie misérable ».

« C’est le moment pour vous d’unir vos forces pour renverser le régime et assurer votre avenir », a déclaré Netanyahu.

Ils ne semblent pas comprendre que toutes les autres tentatives de changement de régime au Moyen-Orient ont abouti à un désastre. Cette fois-ci, promettent-ils, cela fonctionnera.

Nous n’avons peut-être pas rassemblé de forces terrestres, comme l’avait fait Bush en 2003 pour la guerre en Irak, mais une fois que vous ouvrez la boîte de Pandore de la guerre, c’est elle qui vous contrôle. Vous ne la contrôlez pas.

Des soldats américains seront probablement tués lorsque l’Iran prendra pour cible les bases américaines dans la région.

La marine iranienne a annoncé qu’elle fermait le détroit d’Ormuz, le plus important goulet d’étranglement pétrolier au monde, qui facilite le passage de 20 % de l’approvisionnement mondial en pétrole.

Cela pourrait doubler ou tripler le prix du pétrole et dévaster l’économie mondiale. Les installations pétrolières ainsi que les navires et les bases militaires américains dans la région seront touchés.

L’Iran a déjà tiré des missiles sur la base aérienne d’Al Udeid au Qatar, la base aérienne d’Al-Salem au Koweït, la base aérienne d’Al-Dhafra aux Émirats arabes unis, le quartier général de la cinquième flotte américaine à Bahreïn et les bases américaines en Jordanie. Des explosions ont été signalées à Riyad, en Arabie saoudite.

Des milliers d’innocents mourront. Samedi, Israël a frappé une école primaire de filles à Minab, une ville de la province d’Hormozgan, dans le sud de l’Iran.

L’agence de presse iranienne Tasnim a cité l’autorité judiciaire de Minab, qui a déclaré que le nombre de morts était s’élevait à 148.

Les pertes endurées et la flambée des prix du pétrole ne feront qu’aggraver la frustration de Trump et de ses alliés israéliens. Cette frustration, à l’instar de celle qui a régné pendant les deux décennies de guerre en Irak et en Afghanistan, déclenchera une guerre régionale prolongée.

L’Iran, soumis à des attaques ininterrompues, pourrait finir par se fragmenter et se diviser, envoyant des millions de réfugiés au-delà de ses frontières et déclenchant le chaos que nous avons provoqué en Libye.

Mais Israël, dont l’objectif est d’anéantir les capacités militaires de ses voisins, aura obtenu ce qu’il veut.

Et nous nous retrouverons avec un terrible gâchis.

Christopher Lynn Hedges (né le 18 septembre 1956 à Saint-Johnsbury, au Vermont) est un journaliste et auteur américain. Ancien correspondant de guerre, il est reconnu pour son analyse de la politique américaine ainsi que de celle du Moyen-Orient. Il a publié plusieurs livres, dont le plus connu est War Is a Force That Gives Us Meaning (2002), et le plus récent A Genocide Foretold - Reporting on Survival and Resistance in Occupied Palestine.

*Source et Traduction : Chronique de Palestine

Version originale : 28 février 2026 – Substack