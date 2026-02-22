Le Cadre de Coordination de l'Irak fait face à des divisions croissantes sur la candidature de Maliki

Par An-Nahar en français (revue de presse – 19 février 2026)*

Des divisions internes croissantes et l'opposition américaine augmentent les tensions au sein de la coalition au pouvoir en Irak, alors que les dirigeants peinent à s'entendre sur le prochain Premier ministre dans un paysage politiquement et économiquement fragile.

La scène politique irakienne a vu une hausse notable des désaccords au sein du Cadre de Coordination, la coalition au pouvoir comprenant les principaux blocs et partis chiites, alors que des voix s'élèvent contre la nomination continue du leader de la "Coalition de l'État de droit" et ancien Premier ministre Nouri al-Maliki pour diriger le prochain gouvernement. Ce développement intervient à un moment politiquement, économiquement et sécuritairement sensible pour le pays, faisant de la sélection d'un Premier ministre un point focal des tensions internes et des pressions externes croissantes.

Pressions américaines et éviter la confrontation

Les données politiques indiquent que le cercle croissant d'opposition au sein du cadre n'est plus confiné à des considérations internes, telles que l'équilibre des forces chiites ou les calculs électoraux, mais s'est également lié à la position américaine déclarée. Selon des sources politiques, Washington a fermement rejeté la nomination de Maliki, signalant la possibilité de diverses mesures et pressions, y compris des sanctions politiques ou économiques, si le cadre avance avec cette option. Cela place les forces sous l'égide du cadre dans une position difficile, prises entre préserver le consensus interne et éviter la confrontation avec la communauté internationale.

Les voix au sein de l'opposition du Cadre de Coordination à la nomination continue de Maliki pour le prochain gouvernement ont augmenté. (Agence de presse irakienne)

Boycotter Maliki et aggraver la crise de confiance

Ces désaccords ont visiblement affecté le comportement de Maliki au sein du cadre, car il a boycotté les deux dernières réunions des leaders de la coalition en signe de protestation contre ce qu'il considérait comme une tentative d'imposer une voie alternative ciblant sa position politique. Des sources informées ont déclaré au journal Annahar que "la raison du boycott est l'insistance de la majorité des participants à rouvrir le dossier de son remplacement et à discuter des mécanismes pour choisir un autre candidat au poste de Premier ministre, qui bénéficierait d'un large consensus interne, régional et international." Cette situation met en lumière une crise de confiance croissante au sein du Cadre de Coordination, qui pourrait avoir des conséquences importantes sur l'avenir de l'alliance et le processus de formation du prochain gouvernement.

Mahmoud Al-Hayani, membre de l'Organisation Badr, a déclaré à Annahar qu'"il y a une division et de profonds désaccords au sein du cadre concernant la poursuite de la nomination de Maliki, et les désaccords ne se limitent pas à Maliki seul mais s'étendent également aux noms alternatifs proposés pour le rôle."

Il a ajouté qu'un nombre croissant de blocs et de partis influents au sein du cadre ont exprimé ouvertement leur refus de continuer à nommer Maliki, dans un contexte de facteurs internes et externes, ainsi que de points de vue divergents sur les qualités requises d'un Premier ministre capable de gérer la phase à venir.

Al-Hayani a averti que la continuation de cette division "pourrait avoir un effet négatif sur l'unité du Cadre de Coordination et la scène politique globale, à moins que des efforts sérieux ne soient faits pour contenir les différends et parvenir à des compréhensions qui assurent la stabilité du processus politique dans le pays."

Le professeur de sciences politiques Ali Al-Juboori explique que les divisions "ne se sont pas limitées à la position sur Maliki mais ont évolué vers un choc de visions parmi les forces du cadre concernant la forme de la prochaine phase et la nature de la figure capable de la gérer, entraînant une suspension des mécanismes de dialogue interne et l'absence de consensus politique."

Al-Juboori confirme à Annahar que "le cadre fait face à un véritable test dans la gestion de ses différends et l'assurance de sa cohésion dans la phase à venir."

