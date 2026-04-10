La guerre invisible de l'Irak : Comment les puissances extérieures contrôlent son destin

Pris entre Washington et Téhéran, le système politique irakien peine à survivre alors que les milices et la géopolitique dictent la voie du pays.

Revue de presse : Annahar (Opinion - 9 avril 2026)*

Le bruit de la guerre est plus fort à Bagdad qu'à Téhéran. Il n'est pas secret que la situation de l'Irak est plus fragile et moins capable de résister à un coup dirigé contre l'Iran. Bien que l'Irak ait des forces armées de plus d'un million, il manque de la capacité d'agir en tant que participant direct à la guerre. Un seul coup pourrait paralyser la vie là-bas, surtout compte tenu de la fragmentation qu'il a subie en matière de souveraineté, en particulier sur les plans économique et social.

Cela ne signifie pas que le système politique n'a pas trouvé dans la guerre une issue à sa crise, qui est fondamentalement enracinée dans sa structure. Après un bref tweet de Donald Trump, le processus politique a connu un blocage qui concerne désormais la classe politique plus qu'auparavant.

Après que l'administration américaine a signalé sa position contre la formation de tout nouveau gouvernement impliquant des milices pro-iraniennes, le président Trump a cherché à empêcher Nouri al-Maliki, qui avait précédemment dirigé le gouvernement irakien pendant deux mandats (2006–2014), d'obtenir un troisième mandat, malgré le fait qu'il était le seul candidat soutenu par l'alliance au pouvoir du Cadre de Coordination qu'il dirige.

Comme on pouvait s'y attendre, le tweet de Trump a ébranlé la classe politique irakienne, révélant rapidement le vide de sa volonté politique et divisant ses blocs en trois groupes. Un groupe considérait qu'il n'y avait aucun intérêt pour l'Irak à suivre Nouri al-Maliki si cela signifiait affronter des sanctions économiques américaines. Un autre considérait le tweet de Trump comme une ingérence dans les affaires intérieures et une violation de la souveraineté nationale. Le troisième groupe voyait dans la nomination de quelqu'un proche de al-Maliki une solution pouvant satisfaire les deux parties, un compromis permettant à une tierce partie de protéger ses intérêts en Irak—Iran.

Un règlement qui prendra du temps

Lorsque la guerre entre Israël et les États-Unis d'un côté et l'Iran de l'autre a éclaté, l'Irak est devenu l'un des fronts de la guerre—non pas parce qu'il a choisi de rejoindre le conflit, mais parce que les parties belligérantes ont des intérêts stratégiques là-bas qui ne peuvent être ignorés. Ces intérêts font partie des extensions atteignant les zones sensibles du soi-disant nouveau Moyen-Orient, où l'Iran, selon les analyses russes, espérait jouer un rôle dans le façonnement de l'avenir de la région et se positionner en tant que grande puissance capable de rivaliser avec les ambitions d'Israël.

L'Irak n'est guère plus qu'un détail mineur dans une guerre principalement dirigée contre l'Iran. S'il est vrai que les milices pro-iraniennes en Irak ont ciblé de manière indépendante les bases et les intérêts américains sans le consentement du gouvernement, il est également vrai que le gouvernement est trop faible pour empêcher ces milices d'entraîner le pays dans le conflit. Parce que le gouvernement doit agir en grande partie en ligne avec l'alliance du Cadre de Coordination, il est apparu clairement que sa réponse au tweet de Trump mettrait en évidence non seulement son incapacité à contrôler les milices agressives mais aussi son échec à empêcher les campagnes de mobilisation allant du volontariat pour se battre et de la donation d'or et de fonds, à l'envoi de convois de camions chargés de nourriture en Iran, malgré l'absence de crise alimentaire là-bas.

Il y avait besoin pour le système politique dirigeant de l'Irak d'être impliqué dans la guerre, basé sur la conviction qu'il serait inclus dans toute résolution du conflit si l'Iran émergeait reconnu comme un acteur majeur dans le façonnement du futur paysage régional.

L'État des Forces de Mobilisation Populaire existe

Toutes les preuves disponibles dans la politique irakienne confirment que la classe politique dirigeante en Irak a mal calculé en plaçant son destin—et celui du pays—entre les mains des Forces de Mobilisation Populaire. Officiellement partie des forces armées irakiennes, le PMF est en réalité une puissante extension de l'Iran au sein de l'Irak. Pourtant, qualifier cela de « faute » pourrait injustement prêter une aura morale à une classe politique qui ne le mérite pas, car ses membres sont tous, d'une manière ou d'une autre, des suiveurs des milices qui composent les Forces de Mobilisation Populaire.

Après 2021, l'État irakien est passé du contrôle des partis religieux à celui des Forces de Mobilisation Populaire, permettant à Hadi al-Amiri, leader de l'Organisation Badr, soutenue et loyale à l'Iran, de menacer le premier ministre chiite nommé par le Cadre de Coordination de destitution s'il envisageait d'éloigner l'Irak de la guerre.

Ainsi, on peut dire que la classe politique irakienne n'est guère plus qu'un composant périphérique, servant à donner l'impression trompeuse d'une vie politique démocratique dans un pays où Qassem Soleimani gérait les relations parmi les partis au pouvoir avant d'être tué en 2020 sur la route de l'aéroport de Bagdad. L'endroit de sa mort est aussi symbolique, soulignant l'étendue de sa sphère d'influence.

Depuis le retrait des forces américaines d'Irak en 2011, on s'attendait à ce que le pays tombe sous l'influence iranienne. Depuis lors, l'Iran a manipulé les ressources financières, politiques, sociales et économiques de l'Irak pour servir ses propres intérêts. Cela est évident dans les campagnes de mobilisation qui transforment un État—dont les politiciens admettent parfois leur incapacité à payer les salaires des employés publics—en un outil au service d'un État voulant devenir une puissance nucléaire. L'ironie souligne que l'imagination sectaire a longtemps prévalu sur la réalité et continue de le faire.

*Source : Annahar