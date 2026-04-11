ÉNORME MANIPULATION : LA JUSTICE CONFIRME L’ABSENCE DE DROGUE DANS LES AFFAIRES DE RIMA HASSAN

Revue de Presse : La France Insoumise (9 avril 2026)*

La procédure suite aux accusations de détention de stupéfiants contre Rima Hassan a été classée sans suite. Les analyses scientifiques ne font état d’aucune trace de drogue de synthèse dans les affaires saisies sur Rima Hassan lors de la garde à vue illégale qu’elle a subie le jeudi 2 avril dernier.

Cette décision judiciaire confirme le caractère totalement infondé des lourdes accusations qui ont été largement diffusées, à partir de fuites illégales et mensongères, sur la quasi-totalité des médias français. Celles-ci ont par ailleurs donné lieu à des commentaires infamants de nos opposants politiques, comme le parti Les Républicains, le président des maires de France David Lisnard, des députés du Rassemblement National ou Caroline Fourest.

La France insoumise a d’ores et déjà saisi l’ARCOM à propos de ce traitement médiatique diffamatoire. Nous exigeons que des rectificatifs soient publiés sur l’ensemble des médias qui ont contribué à la diffusion de ces fausses informations. Nous exigeons que des excuses soient présentées et que les responsables de ces manquements déontologiques graves soient sanctionnés.

Nous avons également demandé dès vendredi 3 avril le lancement d’enquêtes administratives pour que les responsables de cette manipulation soient identifiés et sanctionnés. Nous accueillons positivement l’ouverture d’une enquête judiciaire sur les violations du secret de l’enquête ainsi que la saisine de l’inspection générale de la justice. Nous demandons également qu’une enquête soit ouverte au sein de l’IGPN pour que les responsables de ces fuites soient identifiés et punis.

Nous avons appris avec stupéfaction la révélation par le Canard enchaîné d’échanges entre le porte-parole du ministre de la Justice et des journalistes le jour de la garde à vue illégale de Rima Hassan. Toute la vérité doit être faite sur la teneur de ces échanges et le ministre de la Justice doit tirer les conséquences de ce qui s’apparente à une manipulation de la justice indigne d’une démocratie.

Ce naufrage médiatique et judiciaire démontre l’ampleur de la cabale politique et des barbouzeries judiciaires que subissent Rima Hassan et la France insoumise depuis maintenant plusieurs mois. Le gouvernement doit désormais prendre toutes les mesures nécessaires pour qu’il soit mis fin immédiatement à ces méthodes et que soient urgemment rétablies dans notre pays les règles élémentaires d’un État de droit.

*Source : LFI