L’attaque israélienne contre la Flottille Mondiale Sumud se poursuit

- Le porte-parole de la flottille indique que plusieurs navires et militants ont été attaqués et détenus par Israël

Par Bekir Aydoğan, Emirhan Demir, Ayşe İrem Çakır, Ümmühan Atak, Zeynep Katre Oran (revue de presse : Anadolu – 2 octobre 2025)*

Les forces navales israéliennes poursuivent leurs attaques contre la Flottille Mondiale Sumud, qui se dirige vers Gaza pour briser le blocus et acheminer une aide humanitaire.

Sur le compte Instagram (plateforme sociale de la société Meta, basée aux États-Unis) de la flottille, le porte-parole Saif Abukeshek a publié une déclaration vidéo détaillant les navires attaqués et les militants détenus.

Selon lui, 13 navires ont été arrêtés par Israël : Alma, Sirius, Adara, Spectre, Yulara, Aurora, Otaria, Huga, Deir Yessine, Grande Blu, Morgana, Hio et Seulle.

Abukeshek a précisé la nationalité des militants présents à bord : 30 Espagnols, 22 Italiens, 21 Turcs, 12 Malaisiens, 11 Tunisiens, 11 Brésiliens, 10 Français, 9 Irlandais, 8 Algériens, 7 Américains, 7 Allemands, 6 Britanniques, 4 Norvégiens, 4 Suédois, 3 Néo-Zélandais, 3 Marocains, 3 Jordaniens, 3 Polonais, 3 Portugais, 3 Mexicains, 2 Koweïtiens, 2 Colombiens, 2 Argentins, 2 Suisses, et plusieurs autres nationalités.

Abukeshek a souligné que les 30 navires tentaient de rejoindre les côtes de Gaza et que les militants étaient déterminés à atteindre leur objectif humanitaire. Il a également rappelé que les réactions de la population face aux attaques israéliennes montrent une solidarité mondiale contre ces actions.

Selon le compte de la flottille sur la plateforme sociale de la société X, basée aux États-Unis, malgré les attaques israéliennes continues, les 30 navires poursuivent leur route vers Gaza, à 46 milles marins de la côte. Les forces israéliennes ont utilisé des canons à eau sur les navires Meteque et Yulara et ont percuté volontairement le navire Florida. Aucun blessé n’a été signalé.

Ikbal Gurpinar, présentatrice et participante de la flottille, a déclaré à AA que l’armée israélienne avait attaqué les navires principaux de la flottille et que les militants présents à bord avaient été arrêtés.

Elle a précisé que neuf des militants détenus illégalement par Israël étaient turcs. « Ils projettent un liquide sur chaque navire, un par un. Nous pensons qu’il s’agit d’une substance chimique, car cela forme une mousse blanche », a-t-elle ajouté.

Gurpinar a indiqué que les navires non attaqués continuaient de se diriger vers Gaza : « Nous avançons lentement. Nous sommes maintenant à 57 milles marins. C’est la flottille qui s’est approchée le plus près jusqu’à présent. »

Appelant à l’action, elle a déclaré : « Désormais, personne de sensé et de conscient ne devrait croire aux mensonges d’Israël. »

Elle a également souligné que, dans plusieurs régions de la Türkiye, la population était mobilisée pour soutenir la flottille : « Parce que le peuple veut que Gaza soit libre. »

Par ailleurs, la délégation turque de la flottille a précisé que, dans le cadre de l’opération visant à acheminer une aide humanitaire vers Gaza, un total de 15 navires avait été intercepté et que le nombre de militants turcs détenus était désormais de 25.

Traduit du turc par Seyma Erkul Dayanc

*Source : Anadolu