France-Irak Actualité : actualités du Golfe à l'Atlantique

Analyses, informations et revue de presse sur la situation en Irak et du Golfe à l'Atlantique. Traduction d'articles parus dans la presse arabe ou anglo-saxonne.


Documentaire – « L’Irak sous emprise » d’Anne Poiret

Publié par Gilles Munier sur 2 Octobre 2025, 07:34am

Catégories : #Irak, #Iran

Revue de presse: Arte.tv (30 septembre 2025)*

En 2014, pour stopper l’assaut de Daech et protéger Bagdad, l’Irak mobilise sa jeunesse, à l’appel de l’ayatollah Al-Sistani, en créant des unités de mobilisation populaire, en majorité chiites. Rassemblées au sein de l’organisation des Hachd al-Chaabi, elles n’ont jamais été désarmées depuis. Peu à peu, ces factions, constellation de forces occultes rivales aux alliances et loyautés fluctuantes, se sont institutionnalisées en système parallèle à l’État, étendant leur emprise sur toutes les strates de la société irakienne.

Souvent perçues comme un bloc chiite pro-iranien bien que traversées de tensions, ces milices, à la fois financées par de l’argent public, une économie de l’ombre et Téhéran, contribuent à la corruption généralisée du pays – elles ont participé en 2019 à la violente répression du mouvement Tichrine de la société civile, qui entendait la dénoncer. Plus difficiles encore à contrôler depuis l’assassinat par les Américains, en 2020, de leur parrain iranien, le général Soleimani, et de son lieutenant irakien, Abou Mehdi al-Mouhandis, devenu une icône, elles nourrissent la culture du martyre. Renouvelant leurs attaques sur des bases américaines et en Israël après le 7 octobre 2023 et le conflit à Gaza, les milices n’ont toutefois pas réagi après la guerre israélo-iranienne en juin, se recentrant sur un projet nationaliste par crainte d’être détruites.
Tout à la fois militaire, politique et économique, ce pouvoir occulte mine aujourd’hui la souveraineté irakienne et la stabilisation du pays, mettant celui-ci sous la menace constante d’un nouveau conflit, dont pourtant personne ne veut depuis la fin des combats en 2017.

Entre guerre et paix
Pour son troisième documentaire sur l’Irak post-Daech, Anne Poiret, journaliste, documentariste et Prix Albert Londres 2007, enquête au cœur de ce système opaque, grâce à des accès rares aux porte-parole, commandants et figures influentes de plusieurs de ces milices. Son film met au jour les enjeux d’une société irakienne aujourd’hui prise en étau entre guerre et paix, aspirations citoyennes et loi du plus fort, exaltant le sang et les larmes. Un éclairage passionnant sur une face cachée de l’actuelle crise au Moyen-Orient et ses ramifications complexes, qui pose l’une des questions centrales des après-guerres : comment désarmer les vainqueurs ?

*L’Irak sous emprise d’Anne Poiret est disponible sur la plateforme arte.tv

