Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Recherche
+ Créer mon blog Editer l'article Suivre ce blog Administration
Partager

France-Irak Actualité : actualités du Golfe à l'Atlantique

France-Irak Actualité : actualités du Golfe à l'Atlantique

Analyses, informations et revue de presse sur la situation en Irak et du Golfe à l'Atlantique. Traduction d'articles parus dans la presse arabe ou anglo-saxonne.


La flottille humanitaire Sumud affirme avoir été prise pour cible par la marine israélienne

Publié par Gilles Munier sur 1 Octobre 2025, 10:20am

Catégories : #Flottille Sumud, #Gaza

– Global Sumud Flotilla dénonce une « opération d’intimidation » en mer.

Par Ümit Dönmez (revue de presse : Anadolu – 1er octobre 2025)*

La flottille humanitaire Global Sumud aurait été visée ce matin dans les eaux internationales par les forces navales israéliennes, selon un communiqué de l'organisation.

Dans son communiqué, la Global Sumud Flotilla déclare que l’un de ses navires, l’Alma, a été encerclé de manière « agressive » par un navire de guerre israélien. Elle affirme que les communications à bord ont été désactivées à distance, forçant le capitaine à manœuvrer brusquement pour éviter une collision. Un autre navire, le Sirius, aurait également été ciblé par des manœuvres similaires avant que le bâtiment militaire ne se retire.

L'organisation dénonce des « actes d’agression » mettant en péril la sécurité de ses membres, insistant sur le caractère « pacifique et non violent » de sa mission qui vise à livrer de l’aide humanitaire à Gaza. Elle affirme que toute tentative d’interception constitue « un crime de guerre ».

La flottille, qui transporte de l’aide pour la population palestinienne, affirme poursuivre sa route « avec détermination ». Elle réitère son objectif : briser le blocus israélien sur Gaza.

Pour rappel, la Global Sumud Flotilla (ou « Flottille Sumud ») est une coalition internationale de navires civils organisés pour contourner le blocus maritime de Gaza.

Elle regroupe des initiatives telles que la Maghreb Sumud Flotilla, la Freedom Flotilla Coalition, le Global Movement to Gaza et le Sumud Nusantara. L’objectif affiché de cette coordination est de « briser le siège illégal sur Gaza par la mer », d’ouvrir un corridor humanitaire et de mettre en lumière ce qu’elle qualifie de « génocide en cours du peuple palestinien ».

*Source : Anadolu     

La flottille Sumud en direct vidéo :

https://x.com/i/broadcasts/1jMJgRDbVAAGL

 

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Vous aimerez aussi :
Le plus grand syndicat italien appelle à une grève nationale après l’attaque israélienne contre la flottille pour Gaza
Le plus grand syndicat italien appelle à une grève nationale après l’attaque israélienne contre la flottille pour Gaza
L’attaque israélienne contre la Flottille Mondiale Sumud se poursuit
L’attaque israélienne contre la Flottille Mondiale Sumud se poursuit
Livre : « Un été d’horreur », par Roland Laffitte
Livre : « Un été d’horreur », par Roland Laffitte
L'interview de Rima Hassan depuis la Global Sumud Flotilla
L'interview de Rima Hassan depuis la Global Sumud Flotilla
Netanyahu modifie le “plan de paix” de Trump pour Gaza, au grand dam des dirigeants arabes
Documentaire – « L’Irak sous emprise » d’Anne Poiret

Suivez-moi

Archives

Nous sommes sociaux !

Articles récents