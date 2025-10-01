La flottille humanitaire Sumud affirme avoir été prise pour cible par la marine israélienne

– Global Sumud Flotilla dénonce une « opération d’intimidation » en mer.

Par Ümit Dönmez (revue de presse : Anadolu – 1er octobre 2025)*

La flottille humanitaire Global Sumud aurait été visée ce matin dans les eaux internationales par les forces navales israéliennes, selon un communiqué de l'organisation.

Dans son communiqué, la Global Sumud Flotilla déclare que l’un de ses navires, l’Alma, a été encerclé de manière « agressive » par un navire de guerre israélien. Elle affirme que les communications à bord ont été désactivées à distance, forçant le capitaine à manœuvrer brusquement pour éviter une collision. Un autre navire, le Sirius, aurait également été ciblé par des manœuvres similaires avant que le bâtiment militaire ne se retire.

L'organisation dénonce des « actes d’agression » mettant en péril la sécurité de ses membres, insistant sur le caractère « pacifique et non violent » de sa mission qui vise à livrer de l’aide humanitaire à Gaza. Elle affirme que toute tentative d’interception constitue « un crime de guerre ».

La flottille, qui transporte de l’aide pour la population palestinienne, affirme poursuivre sa route « avec détermination ». Elle réitère son objectif : briser le blocus israélien sur Gaza.

Pour rappel, la Global Sumud Flotilla (ou « Flottille Sumud ») est une coalition internationale de navires civils organisés pour contourner le blocus maritime de Gaza.

Elle regroupe des initiatives telles que la Maghreb Sumud Flotilla, la Freedom Flotilla Coalition, le Global Movement to Gaza et le Sumud Nusantara. L’objectif affiché de cette coordination est de « briser le siège illégal sur Gaza par la mer », d’ouvrir un corridor humanitaire et de mettre en lumière ce qu’elle qualifie de « génocide en cours du peuple palestinien ».

*Source : Anadolu

La flottille Sumud en direct vidéo :

https://x.com/i/broadcasts/1jMJgRDbVAAGL