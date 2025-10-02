Le plus grand syndicat italien appelle à une grève nationale après l’attaque israélienne contre la flottille pour Gaza

Par Quds News Network (revue de presse - 1er octobre 2025)*

Rome - Le syndicat italien Unione Sindacale di Base (USB) a annoncé une grève générale nationale pour le 3 octobre. Cette décision fait suite aux informations selon lesquelles Israël a intercepté la flottille humanitaire à destination de Gaza, connue sous le nom de Global Sumud Flotilla.

Le syndicat a déclaré tenir sa promesse de cesser le travail si le convoi est attaqué. Il a accusé Israël de violer le droit international.

“En attaquant la Global Sumud Flotilla, Israël viole le droit international. Il est temps de tout bloquer”,

a déclaré l’USB sur X, la plateforme de médias sociaux basée aux États-Unis.

Le groupe a appelé à une mobilisation immédiate “sur toutes les places publiques” avant la grève.

Vendredi, le plus grand syndicat italien, la CGIL, a également menacé de déclencher une grève générale si la flottille humanitaire est bloquée ou attaquée.

Cette action coordonnée témoigne de la montée de l’opposition des travailleurs italiens à la campagne militaire d’Israël et au blocus de Gaza.

La Global Sumud Flotilla a pris la mer fin août. Elle transportait de l’aide humanitaire et des fournitures médicales à destination de Gaza.

Plus de 50 navires, le plus grand convoi depuis des années, se sont joints à la mission. À bord se trouvaient 532 civils venus de plus de 45 pays.

La flottille devait atteindre les côtes de Gaza jeudi matin dans des conditions normales.

Les 2,4 millions d’habitants de Gaza vivent sous blocus israélien depuis près de 18 ans. Israël a encore renforcé le siège le 2 mars, fermant tous les checkpoints et bloquant l’acheminement de vivres, de médicaments et d’aide humanitaire.

Ces restrictions ont plongé Gaza dans la famine, les camions d’aide humanitaire restant bloqués aux frontières.

Depuis octobre 2023, les attaques israéliennes ont tué plus de 66 100 Palestiniens, pour la plupart des femmes et des enfants. Les bombardements constants ont rendu Gaza inhabitable. La famine et les maladies continuent de se propager.

*Source : Quds News Network

Traduit par Spirit of Free Speech