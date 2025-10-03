Flottille pour Gaza : Plus de 400 militants propalestiniens détenus par les autorités israéliennes

La flottille pour Gaza, qui faisait route vers le territoire palestinien en guerre, a été repoussée par les autorités israéliennes. Plusieurs pays ont condamné les actions de l’État hébreu, qui se prépare à expulser vers l’Europe les militants qui se trouvaient à bord des embarcations. Plus de 400 militants de la flottille pour Gaza ont été arrêtés par les forces navales israéliennes.

Revue de presse : Ouest-France - Newsletter International (2 octobre 2025)*

La flottille pour Gaza, qui poursuivait sa route, jeudi 2 octobre 2025, vers le territoire palestinien en guerre malgré l’interception, la veille au soir, de plusieurs de ses bateaux par la marine israélienne, a été mise en échec.

Israël a affirmé qu’aucun des navires n’avait réussi à briser le blocus imposé au territoire palestinien, après l’interception en Méditerranée de la quasi-totalité des bateaux transportant des militants propalestiniens et de l’aide humanitaire.

« Un dernier navire reste à distance »

« Aucun […] n’a réussi dans sa tentative d’entrer dans une zone de combat active ou de briser le blocus naval légal », a déclaré le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué, ajoutant qu’un « dernier navire […] reste à distance . S’il s’approche, sa tentative d’entrer dans une zone de combat active et de briser le blocus sera également empêchée ».

Un peu plus tôt, l’armée de Benyamin Netanyahou avait annoncé avoir stoppé « plusieurs navires ». Le porte-parole de la flottille, Saif Abukeshek, faisait lui état de treize bateaux transportant 200 personnes au total.

Parmi les passagers de bateaux interceptés figure l’activiste suédoise Greta Thunberg, qui avait déjà participé à une flottille plus tôt dans l’année. Les autorités israéliennes l’ont montré en train de récupérer des effets personnels, entourée par des hommes armés.

« Attaque illégale contre des humanitaires »

La flottille Global Sumud a dénoncé « une attaque illégale contre des humanitaires non armés », appelant « les gouvernements, les dirigeants mondiaux et les institutions internationales à exiger la sécurité et la libération de toutes les personnes à bord ». Elle a assuré dans la nuit, sur le réseau social X, que « trente bateaux continuent leur route vers Gaza et se trouvent à 46 milles nautiques [85 km, N.D.L.R.] malgré les agressions incessantes » de la marine israélienne. « Ils sont déterminés. Ils sont motivés et font tout ce qui est en leur pouvoir pour briser le blocus tôt ce matin », a assuré Saif Abukeshek.

L’eurodéputée franco-palestinienne Rima Hassan, qui avait pris place à bord de la flottille le mois dernier, a de son côté accusé Israël d’avoir arrêté « illégalement » et « arbitrairement » des « centaines » de personnes. La parlementaire avait commencé à témoigner dans un direct sur Instagram après avoir assisté à l’arraisonnement d’une embarcation se trouvant à proximité, avant de jeter son téléphone à l’eau au moment de l’abordage du navire où elle se trouvait.

Le ministère israélien des Affaires étrangères a annoncé ce jeudi 2 octobre qu’il expulserait vers l’Europe tous les militants qui se trouvaient à bord des navires interceptés par les forces navales israéliennes.

Nombreuses réactions internationales, la Turquie ouvre une enquête

Ce jeudi 2 octobre, le Président de la République Emmanuel Macron a demandé aux autorités israéliennes de « respecter » le droit international concernant la flottille pour Gaza et de faire en sorte que les ressortissants français à bord des bateaux soient « protégés ».

« Rien ne peut justifier des opérations qui ne respectent pas le droit international », a-t-il martelé ajoutant suivre « de manière extrêmement étroite cette situation avec nos partenaires européens qui sont concernés, en particulier l’Italie et l’Espagne ».

Ces actions militaires ont également provoqué de nombreuses réactions à travers le monde. Le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares, a annoncé la convocation de la chargée d’affaires de l’ambassade d’Israël à Madrid.

Le Hamas, au pouvoir à Gaza, a dénoncé un « crime de piraterie contre des civils ». Le ministère turc des Affaires étrangères a accusé Israël de commettre « un acte de terrorisme » et le parquet d’Istanbul a annoncé jeudi matin l’ouverture d’une enquête pour « crimes de privation de liberté, détournement ou détention de moyens de transport, pillage aggravé, dommages matériels et torture » après l’interpellation de citoyens turcs à bord des bateaux.

Le président colombien Gustavo Petro a, lui, décidé l’expulsion de la délégation diplomatique israélienne de son pays.

La société civile s’est également mobilisée. En Italie, plusieurs centaines de manifestants se sont rassemblées à Rome et à Naples, mercredi soir, pour protester contre l’interception, relayant l’appel des principaux syndicats italiens à une grève générale pour la journée de vendredi. D’autres manifestations spontanées ont lieu au Mexique, en Argentine, dans plusieurs villes de Turquie ou encore à Tunis.

« Briser le blocus »

Partie d’Espagne début septembre, la flottille se présente comme une « mission pacifique et non violente d’aide humanitaire ». Elle rassemblait initialement environ quarante-cinq bateaux et des centaines de militants propalestiniens originaires de plus de quarante pays.

Ses organisateurs ont dit vouloir « briser le blocus de Gaza » et fournir « une aide humanitaire à une population assiégée confrontée à la famine et au génocide ». Outre Greta Thunberg et Rima Hassan, elle comprend notamment le petit-fils de Nelson Mandela et ex-député sud-africain Mandla Mandela, et l’ancienne maire de Barcelone Ada Colau.

L’Italie et l’Espagne avaient dépêché des navires militaires pour escorter la flottille après des « attaques par drones » dans la nuit du 23 au 24 septembre, dénoncées par les Nations unies et l’Union européenne, similaires à deux attaques attribuées à Israël par la flottille quand elle était ancrée le 9 septembre près de Tunis.

Mais mercredi 1er octobre, le gouvernement espagnol a demandé à Global Sumud « de ne pas entrer dans les eaux désignées comme zone d’exclusion par Israël » et souligné que le navire espagnol ne franchirait pas cette limite. La frégate italienne avait, elle, cessé son escorte à quelque 150 milles nautiques (soit 275 km) du territoire palestinien ravagé par les opérations israéliennes.

400 militants de la flottille arrêtés par Israël

Plus de 400 militants pro palestiniens à bord de 41 navires ont été arrêtés par les forces navales israéliennes a déclaré un responsable israélien.

« Lors d’une opération qui a duré environ 12 heures, le personnel de la marine israélienne a déjoué une tentative d’incursion à grande échelle menée par des centaines de personnes à bord de 41 navires ayant déclaré leur intention de violer le blocus maritime légal sur la bande de Gaza », a expliqué le responsable.

*Source : Ouest-France