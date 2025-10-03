Israël paie les influenceurs américains 7 000 dollars le post pour blanchir le génocide de Gaza

Par la rédaction de The Cradle (revue de presse - 2 octobre 2025)*

Les responsables israéliens qualifient les réseaux sociaux de “huitième front” dans leur guerre visant à détruire Gaza et à remodeler l’Asie occidentale.

Israël paie des influenceurs américains sur les réseaux sociaux plusieurs milliers de dollars par publication pour améliorer son image alors que Tel-Aviv s’efforce de détruire Gaza et d’affamer sa population, a rapporté le Quincy Institute for Responsible Statecraft le 2 octobre.

Citant un document déposé en vertu de la loi sur l’enregistrement des agents étrangers (FARA), l’institut a écrit que

“les influenceurs sont payés environ 7 000 dollars par publication sur les réseaux sociaux tels que TikTok et Instagram pour le compte d’Israël”.

Le document montre des factures soumises par la société de relations publiques Bridges Partners pour mener une campagne connue sous le nom de projet Esther. Les factures ont été soumises à Havas Media Group Germany, un groupe médiatique international travaillant pour Israël.

Le projet Esther s’inscrit dans le cadre d’une initiative plus large destinée à influencer l’opinion publique, que les responsables israéliens décrivent comme le “huitième front” dans leur guerre contre Gaza et les États voisins, notamment la Syrie, le Liban et l’Iran.

Les factures indiquent une somme de 900 000 dollars disponibles pour “les paiements aux influenceurs et la production” entre juin et novembre de cette année.

Le document montre que les paiements doivent être versés à un groupe de 14 à 18 influenceurs pour la création de contenu.

Après déduction des frais administratifs, il reste environ 552 946 dollars à verser aux influenceurs entre juin et septembre de cette année.

Bridges Partners s’attend à ce que les influenceurs produisent entre 75 et 90 publications pendant cette période, soit entre 6 143 et 7 372 dollars pour chaque publication.

Le document ne précise pas quels influenceurs participent au programme, mais le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a organisé la semaine dernière une réunion rassemblant plusieurs jeunes influenceurs américains.

Bridges Partners décrit son travail comme une “promotion des échanges culturels entre les États-Unis et Israël”. La société a été fondée par les consultants israéliens Yair Levi et Uri Steinberg en juin 2025 dans l’État américain du Delaware.

Basée à Washington DC, elle a embauché Nadav Shtrauchler, ancien major de l’unité de porte-parole de l’armée israélienne, ainsi que Pillsbury Winthrop Shaw Pittman, un cabinet d’avocats qui travaillait auparavant pour la société israélienne de logiciels espions NSO Group.

Peu après sa création, Bridges Partners a reçu “près de 200 000 dollars pour recruter et coordonner des influenceurs américains sur les réseaux sociaux”, note le Times of Israel.

Dans le cadre d’un accord distinct mais connexe, le quotidien israélien rapporte que le gouvernement de Tel-Aviv a accepté de verser 1,5 million de dollars par mois à Brad Parscale, ancien stratège de campagne du président américain Donald Trump. M. Parscale, qui a enregistré sa société Clock Tower X LLC en tant qu’agent étranger pour Israël, est payé pour ses “communications stratégiques” de lutte contre l’antisémitisme aux États-Unis.

La société allemande Havas sert également d’intermédiaire entre Israël et M. Parscale, dont la société prévoit de mener des campagnes de référencement naturel (SEO) à l’aide de la plateforme d’intelligence artificielle MarketBrew et de s’efforcer de façonner les résultats des chatbots basés sur le GPT.

*Source : The Cradle

Traduit par Spirit of Free Speech