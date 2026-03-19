Du papier au téléphone : comment les prospectus numériques transforment la guerre psychologique à Beyrouth

Revue de presse : Annahar (Opinion – 15 mars 2026)*

Les prospectus aériens de l'armée israélienne sont maintenant munis de codes QR, transformant la propagande traditionnelle en un outil interactif, soulevant de nouveaux risques de sécurité pour les civils.

Aujourd'hui, vendredi, l'armée israélienne a largué des prospectus sur plusieurs zones de la capitale libanaise, Beyrouth.

Ces prospectus aériens ne sont plus simplement des morceaux de papier contenant des avertissements ou des menaces. Dans la guerre moderne, cette vieille tactique refait surface sous une nouvelle forme. Un prospectus imprimé peut maintenant servir de passerelle numérique, avec un code QR qui renvoie directement vers des pages de médias sociaux ou des numéros de contact.

De cette manière, les prospectus ne sont plus simplement des outils de propagande traditionnelle ; ils ont évolué en instruments de guerre psychologique numérique, alliant messages imprimés et portée du cyberespace.

Du ciel au téléphone

Dans les prospectus aériens traditionnels, le message se limitait à ce qui était imprimé sur le papier—avertissements de frappes militaires, appels à évacuer, ou discours destinés aux civils ou aux combattants.

Aujourd'hui, en scannant simplement un code QR avec un téléphone, les destinataires peuvent accéder à toute une gamme de contenus—vidéos, messages audio, ou pages dédiées à la guerre médiatique.

Le code QR peut parfois conduire à une page Facebook ou à un numéro de contact WhatsApp, transformant le prospectus en un lien direct entre son émetteur et ceux qui le reçoivent—une tactique visible aujourd'hui dans les prospectus largués par Israël sur Beyrouth.

Ajouter des liens numériques n'est pas seulement un moyen de diffuser des messages ; cela peut aussi servir de moyen de collecte d'informations.

Certains prospectus invitent les destinataires à communiquer, soumettre des informations, ou remplir un formulaire électronique.

Ainsi, le prospectus passe de simple message psychologique à un outil de communication—et potentiellement de recrutement—dans les zones de conflit, un risque souligné par de nombreux experts en sécurité.

Guerre psychologique à l'ère des téléphones

Les prospectus aériens ne sont pas une invention nouvelle ; ils ont été largement utilisés pendant la Seconde Guerre mondiale pour miner le moral des soldats et des civils.

Cependant, l'introduction de codes QR et de liens numériques a porté cette méthode à un tout nouveau niveau : la guerre n'est plus seulement dans les airs ou au sol mais aussi sur les écrans de téléphone.

Ces prospectus numériques soulèvent également plusieurs préoccupations, notamment :

Le potentiel pour les liens de collecter des données personnelles

Le risque d'exposer les civils à des menaces sécuritaires

La possibilité de transformer les civils en sources d'informations dans les zones de conflit

Pour cette raison, les experts conseillent généralement de ne pas scanner les codes ni contacter des liens inconnus dans de telles zones. Un prospectus peut être juste un petit morceau de papier tombant sur une ville ou un village—mais le véritable message commence souvent seulement après le scan du code.

De plus, le commandement de l'armée a mis en garde contre les dangers de scanner ces codes et d'accéder aux liens, citant des responsabilités légales, des risques sécuritaires, et la possibilité que les téléphones soient piratés et que des données personnelles soient compromises.

*Source : Annahar