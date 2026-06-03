“Enlisés dans le bourbier libanais” : Israël en déroute après l’annulation des frappes sur Beyrouth

Par la rédaction de The Cradle (revue de presse : 2 juin 2026)*

Les médias et responsables israéliens ont explosé de rage après l’annonce par le président américain Donald Trump d’un cessez-le-feu unilatéral entre le Hezbollah et Israël – les colons du nord se plaignant d’être toujours “des cibles dans un stand de tir”.

“Entre le chaos dans les rues et le bourbier libanais, Israël ressemble à un pays où chacun dicte ses conditions : les Haredim à l’intérieur, le Hezbollah de l’extérieur, et maintenant Trump par-dessus le marché”,

a écrit Avi Ashkenazi, du journal Maariv, le 2 juin.

“Dans un pays digne de ce nom, plusieurs mesures auraient été prises ce matin… Le Premier ministre et le gouvernement auraient démissionné et seraient rentrés chez eux [et] l’armée de l’air aurait poursuivi une vague de raids sur tout le Liban – une campagne qui aurait dû débuter hier à 9 h et se poursuivre sans interruption jusqu’à ce que le Hezbollah hisse le drapeau blanc”, a-t-il ajouté.

Il a également fustigé la communauté ultra-orthodoxe (les Haredim) et déploré que les soldats et réservistes portent le fardeau de la guerre.

“Mais nous ne vivons pas dans un pays respectable. C’est l’État d’Israël, où tout fauteur de troubles peut faire ce qu’il veut et imposer de nouvelles règles à l’État. Et c’est le cas tant de l’intérieur que de l’extérieur”.

Ashkenazi a qualifié de manœuvre l’annonce faite lundi par Netanyahu de frapper la capitale libanaise.

“Netanyahu craint plus Donald Trump que les réactions des habitants du nord d’Israël et l’indignation publique face aux soldats actuellement exposés comme des cibles dans un champ de tir au Liban. Et l’armée, bien que ce soit l’été, est toujours enlisée jusqu’au cou dans le bourbier libanais”, a poursuivi Ashkenazi.

Le média israélien Walla a également cité des sources sécuritaires affirmant que le revirement de Tel-Aviv concernant la frappe sur Beyrouth porte atteinte à l’occupation israélienne dans le sud du Liban, renforçant ainsi les liens entre le Hezbollah et l’Iran, deux théâtres d’opérations désormais étroitement liés.

Une source sécuritaire aurait déclaré que s’abstenir de frapper Beyrouth nuit aux efforts d’Israël de rompre tout lien entre le Hezbollah et Téhéran, ce que les responsables israéliens considèrent comme un des principaux objectifs de la guerre.

Toutefois, la source a ajouté que l’armée est prête à lancer une attaque contre Beyrouth si les dirigeants politiques l’approuvent.

Les membres de l’opposition et de la coalition au pouvoir ont tous deux vivement critiqué la décision de ne pas frapper Beyrouth.

Le chef de l’opposition, Yair Lapid, a qualifié Israël de “protectorat” des États-Unis, tandis qu’Avigdor Lieberman s’est plaint en déclarant : “Nous ne sommes pas une république bananière”.

“Dahiye doit être rasée maintenant, et nous ne devons pas nous arrêter tant que le dernier bâtiment n’aura pas été rasé”, a déclaré Lieberman.

L’ancien Premier ministre israélien Naftali Bennett a également accusé le gouvernement de perdre le contrôle de la souveraineté israélienne, tandis que le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a instamment demandé à Netanyahu de résister aux pressions américaines et de lancer des attaques contre le Hezbollah.

“Vous avez déclaré qu’un Premier ministre fort répond au président des États-Unis “oui” quand c’est possible, et “non” quand c’est nécessaire. C’est le moment de dire “non” à notre ami le président Trump. C’est maintenant qu’il faut agir comme l’exige la situation et frapper le Hezbollah, donner carte blanche à nos combattants et rétablir la sécurité dans le nord”, a déclaré Ben Gvir.

Selon le journal Haaretz, les menaces d’attaquer Beyrouth étaient “vides de sens” – avant même l’intervention américaine.

Trump a fait une déclaration lundi soir après l’émission d’ordres d’évacuation forcée pour toute la banlieue sud de Beyrouth. Le président a affirmé qu’un cessez-le-feu entre le Hezbollah et Israël avait été conclu.

Pour tenter de garantir qu’il n’y aurait pas de frappes sur Beyrouth, Trump a déclaré que les troupes israéliennes n’étaient plus en route vers la capitale libanaise.

L’armée israélienne a rencontré une résistance acharnée dans le sud du Liban et, en réalité, ne s’est jamais mise en route vers Beyrouth.

L’annonce du président américain intervient alors que la République islamique d’Iran a menacé de frapper Israël et de faire capoter les négociations avec Washington.

Téhéran a également émis des ordres d’évacuation officiels à l’intention des colonies israéliennes du nord et leur a conseillé de fuir immédiatement si Beyrouth venait à être bombardée.

Quant au gouvernement libanais, il a tenté de s’attribuer le mérite d’avoir empêché l’attaque.

L’ambassade du Liban à Washington a affirmé dans un communiqué publié lundi soir que le Hezbollah a accepté une proposition américaine appelant à une cessation mutuelle des attaques, qui prévoit qu’Israël s’abstienne de frapper la capitale uniquement – en échange de quoi le Hezbollah ne mènera pas d’attaques contre Israël.

L’ambassade a ajouté que les négociations directes prévues mardi et mercredi auront pour objectif l’extension du cessez-le-feu à l’ensemble du territoire libanais.

Le communiqué, relayé par la présidence libanaise, affirme que le champ d’application du cessez-le-feu devrait être étendu à l’ensemble du territoire libanais, bien qu’aucun calendrier ni aucune modalité n’aient été fournis à cet effet.

Le Hezbollah a rejeté tout cessez-le-feu n’incluant pas l’arrêt total des attaques israéliennes sur l’ensemble du territoire libanais. Le député du Hezbollah Hassan Fadlallah a déclaré que la proposition américaine est irrecevable.

Netanyahu a menacé lundi soir de mener à bien les frappes prévues sur Beyrouth si le Hezbollah ne cesse pas ses attaques.

Le Hezbollah a continué à résister aux troupes d’occupation dans le sud du Liban depuis que Netanyahu a lancé cette menace. Les attaques transfrontalières ont pour l’essentiel cessé, à l’exception d’une incursion d’un drone du Hezbollah à Kiryat Shmona mardi matin.

Les frappes aériennes israéliennes meurtrières dans le sud du Liban se poursuivent également.

*Source: The Cradle

Traduit par Spirit of Free Speech