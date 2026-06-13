“Coffrez leur femmes & leurs enfants” : l’extrémiste Ben Gvir appelle Tsahal à enlever des civils libanais

Par la rédaction de The Cradle (revue de presse - 9 juin 2026)*

Des dizaines de prisonniers libanais sont incarcérés dans des prisons israéliennes depuis la guerre de 2024 contre le Liban.

Le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a appelé, lors d’une réunion du cabinet le 9 juin, les forces israéliennes à enlever des femmes et des enfants libanais pour faire pression sur le Hezbollah.

“Sortons des sentiers battus pour ce qui concerne le Hezbollah”,

a déclaré Ben Gvir, selon le Jerusalem Post.

“Il faut non seulement conquérir des territoires et tuer un maximum de terroristes, mais aussi arrêter leurs femmes et leurs enfants et les coffrer dans des prisons pour terroristes”, a-t-il poursuivi.

Le ministre a ajouté que c’est “ce qui leur fera le plus mal”.

Le Jerusalem Post a également rapporté

qu’“une part importante de la réunion a été consacrée à la crise budgétaire et au besoin d’équipements militaires supplémentaires”.

Les troupes israéliennes font face à une forte résistance du Hezbollah.

Des dizaines de soldats ont été tués depuis mars, et des chars, véhicules, transporteurs de troupes et autres moyens militaires israéliens sont la cible d’attaques quotidiennes.

D’autres échanges entre membres du gouvernement ont porté sur l’éventuelle intensification de la campagne meurtrière au Liban.

Selon la chaîne israélienne Channel 14, le gouvernement a décidé que tout tir de roquette depuis le Liban entraînera des frappes sur Beyrouth sans qu’il soit nécessaire d’obtenir l’accord des instances politiques.

Après ses dernières frappes de missiles sur Israël, Téhéran a averti que Tel-Aviv s’expose à des ripostes plus sévères si la guerre contre le Liban se poursuit.

Ben Gvir a pris le contrôle du système pénitentiaire israélien après avoir été nommé ministre de la Sécurité nationale.

Le régime déjà brutal s’est considérablement détérioré sous les directives de Ben Gvir. Les détenus palestiniens sont confrontés à une politique systématique de torture, de violences sexuelles et de négligence médicale.

Les appels du ministre à enlever des femmes et des enfants libanais surviennent alors que des dizaines de prisonniers libanais sont toujours détenus dans les prisons israéliennes depuis leur enlèvement lors de la guerre de 2024.

Tel-Aviv affirme qu’ils sont tous membres du Hezbollah. D’autres auraient été enlevés depuis qu’Israël a relancé ses agressions à grande échelle au Liban au début de l’année.

Au moins 3 637 personnes ont été tuées et 11 188 blessées lors des attaques israéliennes contre le Liban avec le soutien des États-Unis depuis le 2 mars, selon le ministère libanais de la Santé.

Le gouvernement libanais a entamé des pourparlers directs avec Israël sous l’égide des États-Unis, en violation de la loi libanaise – et a accepté des conditions contraignant le Hezbollah à mettre fin à ses opérations de résistance tout en autorisant la poursuite des frappes aériennes israéliennes.

La résistance libanaise a rejeté ces clauses et affirme qu’elle continuera à se battre jusqu’à ce que les attaques israéliennes prennent fin, que les militaires se retirent et que tous les prisonniers soient libérés.

Le secrétaire général du Hezbollah, Naim Qassem, a déclaré dans un discours prononcé au début de l’année 2025 que Beyrouth n’a pas suffisamment travaillé à la libération des prisonniers libanais détenus dans les prisons israéliennes.

En décembre 2025, alors que le prétendu “cessez-le-feu” conclu en novembre 2024 était en vigueur, un Libanais âgé et ancien officier de la Sécurité générale, Ahmad Shukr, a été enlevé après avoir été attiré hors de Nabi Chit, dans la vallée de la Bekaa, vers la ville de Zahle.

Les autorités libanaises ont inculpé quatre personnes pour avoir communiqué avec l’agence israélienne du Mossad en vue de mener à bien cet enlèvement.

*Source : The Cradle

Traduit par Spirit of Free Speech