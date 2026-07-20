Israël valide le projet de Ben Gvir d’entourer les détenus palestiniens de crocodiles

Par la rédaction de The Cradle (revue de presse - 19 juillet 2026)*

Israël a franchi une nouvelle étape vers la mise en œuvre du projet du ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, prévoyant d’entourer les prisons détenant des détenus palestiniens de douves remplies de crocodiles, ont rapporté les médias israéliens le 19 juillet.

À la suite des pressions exercées par Ben-Gvir, la ministre de la Protection de l’environnement, Idit Silman, a approuvé le reclassement des crocodiles du Nil, qui passent du statut d’espèce sauvage protégée à celui d’espèce “élevée en captivité”, permettant ainsi aux institutions publiques et aux agences de sécurité israéliennes de détenir ces reptiles dans des conditions réglementées.

Cette modification réglementaire permettra au Service pénitentiaire israélien (IPS) de détenir ces reptiles sous une surveillance stricte et conformément aux directives établies par l’Autorité israélienne de la nature et des parcs.

Avant cette modification, les crocodiles étaient classés comme animaux sauvages protégés et ne pouvaient être élevés que dans des zoos.

Ben-Gvir, qui supervise le système pénitentiaire israélien, a proposé de placer des crocodiles dans les eaux entourant les prisons, soi-disant pour dissuader les Palestiniens de tenter de s’évader.

Cette modification législative lève l’un des principaux obstacles au projet de Ben-Gvir, dévoilé pour la première fois il y a plusieurs mois et inspiré du centre de détention du sud de la Floride surnommé “Alligator Alcatraz”.

“Maudit terroriste, tu envisages de t’évader ? Réfléchis-y à deux fois”,

a-t-il écrit sur les réseaux sociaux en décembre. Il a publié ce message accompagné d’une image générée par IA le montrant tenant un crocodile en laisse.

Les responsables israéliens cités dans ce nouveau rapport ont affirmé que ce projet utilisant des crocodiles permettrait à la fois de renforcer la sécurité des prisons et de réduire les coûts en diminuant les effectifs nécessaires à la surveillance du périmètre des établissements pénitentiaires.

La proposition sera apparemment mise en œuvre à la prison de Ketziot, dans le sud d’Israël.

Selon des informations israéliennes, les autorités pénitentiaires ont déjà commencé à examiner la faisabilité du projet, notamment en se rendant dans des zoos pour étudier les exigences en matière de maniement, d’entretien et de soins des crocodiles.

Depuis son arrivée au pouvoir en décembre 2022, Ben Gvir s’est employé à aggraver considérablement les conditions de détention déjà épouvantables des détenus palestiniens.

Les organisations palestiniennes et israéliennes de défense des droits de l’homme documentent régulièrement le recours par Israël à la torture, au viol, à la privation de nourriture, à la négligence médicale et aux violences physiques à l’encontre des Palestiniens.

Selon la Commission des affaires des détenus et anciens détenus palestiniens, environ 9 600 Palestiniens sont actuellement emprisonnés par Israël, parmi lesquels des femmes et des enfants.

La Commission a recensé les décès de 89 prisonniers palestiniens morts en détention israélienne depuis le début du génocide à Gaza en 2023. Des dizaines d’autres détenus originaires de Gaza sont toujours victimes de disparitions forcées, leur sort restant inconnu.

En mai, Haaretz a rapporté que Ben Gvir refuse d’autoriser les inspecteurs de l’État et les représentants du Barreau d’Israël à pénétrer dans les prisons et les centres de détention pour observer les conditions de vie des prisonniers palestiniens.

Ben Gvir se rend lui-même régulièrement dans les prisons et nargue personnellement les détenus palestiniens.

Parmi les établissements les plus tristement célèbres figure celui de Sde Teiman.

En 2024, un détenu palestinien a été brutalement violé par cinq soldats dans cet établissement. Les soldats n’ont été arrêtés que brièvement et les charges retenues contre eux ont été abandonnées plus tôt cette année.

En janvier dernier, l’organisation israélienne de défense des droits humains B’Tselem a publié un rapport intitulé “Living Hell” (Un véritable enfer), documentant la torture systématique pratiquée dans les établissements pénitentiaires israéliens où sont détenus des Palestiniens.

S’appuyant sur les témoignages de prisonniers libérés, ce rapport détaille les exactions généralisées commises par les gardiens de prison, les soldats et le personnel du Shin Bet, notamment des viols, des pénétrations anales forcées à l’aide d’objets, des coups portés aux parties génitales, la privation de nourriture, des chocs électriques et le refus de soins médicaux.

En mars, la Knesset a adopté une loi proposée par Ben Gvir visant à légaliser l’exécution des Palestiniens emprisonnés pour avoir mené des attaques armées en résistance à l’occupation israélienne.

*Source : The Cradle

Traduit par Spirit of Free Speech