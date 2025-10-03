Israël : la députée française Marie Mesmeur transférée à la prison de Néguev après l’attaque de la Flottille Sumud

- Le consulat français en Israël a contacté la famille de Marie Mesmeur après l’attaque de la Flottille Sumud. La députée sera transférée à la prison de Néguev et les prisonniers français seront visités dès demain, selon LFI à Anadolu

Par Wafae El Baghouani (revur de presse: Anadolu – 2 octobre 2025)*

Le consulat de France en Israël a pris contact avec la famille de la députée Marie Mesmeur après l'attaque par l'armée israélienne de la Flottille mondiale Sumud, qui transportait de l'aide humanitaire vers Gaza.

Selon une source de La France Insoumise (LFI) à Anadolu, la députée sera transférée dans la soirée à la prison de Néguev. Le consulat prévoit de visiter les prisonniers français dès demain à 9h et reste en contact pour obtenir de nouvelles informations.

Le contact avait été perdu avec le navire « Sirius », à bord duquel se trouvait Marie Mesmeur. Selon l'organisation de la flottille, les navires Alma, Adara et Sirius ont été attaqués par les forces israéliennes à environ 122 km de Gaza, alors que la flottille approchait de l'enclave.

Cette opération intervient alors que la flottille, composée de plusieurs navires, tentait de briser le blocus israélien imposé depuis près de 18 ans, qui touche aujourd'hui 2,4 millions de Palestiniens vivant dans l'enclave. L'initiative visait principalement à acheminer une aide humanitaire urgente, dans un contexte de pénurie alimentaire et médicale aggravée par les restrictions sur les points de passage.

Les organisateurs de la Flottille Sumud ont dénoncé cette attaque et affirmé que leurs navires avaient été ciblés malgré leur mission strictement humanitaire. Le consulat français continue de suivre la situation et de coordonner avec les autorités israéliennes pour assurer la sécurité des citoyens français concernés.

*Source : Anadolu

Marie Mesmeur est députée d’Ille-et-Vilaine (1re circonscription - Rennes)