En réponse au plan de Trump, le Hamas accepte l’échange de prisonniers mais exclut toute occupation

Par Quds News Network (revue de presse - 3 octobre 2025)*

Gaza - Le Hamas a publié une déclaration officielle en réponse au plan controversé du président américain Donald Trump pour Gaza.

Le groupe de résistance a déclaré avoir étudié attentivement la proposition de Trump. Il a consulté ses dirigeants, les factions palestiniennes et les médiateurs. Le Hamas a souligné sa responsabilité de protéger les habitants de Gaza et de préserver les droits des Palestiniens.

Le Hamas a salué les efforts arabes, islamiques et internationaux, notamment l’appel de Trump à mettre fin à la guerre, à échanger des prisonniers, à autoriser l’aide humanitaire et à empêcher l’occupation de Gaza ou le déplacement forcé des Palestiniens.

Déclaration intégrale

“Au nom d’Allah, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux. “Déclaration officielle du Hamas. “Réponse du Hamas à la proposition du président américain Donald Trump. “Afin de protéger notre peuple héroïque à Gaza contre l’agression et la stratégie d’extermination en cours, et par souci de responsabilité nationale ainsi que de respect des principes, des droits et des intérêts supérieurs de notre peuple, le Mouvement de résistance islamique Hamas a mené des consultations intensives avec sa direction, les factions palestiniennes, des médiateurs et des alliés fiables, afin d’adopter une position responsable concernant la proposition du président américain Donald Trump. “Après mûre réflexion, le mouvement a pris sa décision et a transmis la réponse suivante aux médiateurs : “Le Hamas apprécie les efforts arabes, islamiques et internationaux, ainsi que ceux du président américain Donald Trump, appelant à un arrêt immédiat des hostilités à Gaza, à un échange de prisonniers, au déblocage de l’aide humanitaire, au retrait des forces d’occupation et à des garanties contre le déplacement de la population palestinienne. “Dans ce contexte, et afin d’aboutir à une cessation complète des hostilités et un retrait intégral de la bande de Gaza, le Hamas consent à un échange de tous les prisonniers, y compris ceux détenus par Israël, conformément à la proposition d’échange du président Trump. Le Hamas confirme également être prêt à engager immédiatement des négociations par l’intermédiaire de médiateurs pour finaliser les détails de l’échange. “Il confirme également accepter le transfert de l’administration de Gaza à une autorité technocratique palestinienne, en accord avec la communauté palestinienne et avec le soutien arabo-musulman. “Concernant les autres questions soulevées par la proposition de Trump sur l’avenir de Gaza et les droits du peuple palestinien, le Hamas déclare qu’elles relèvent d’une vision nationale globale et des lois et résolutions internationales en vigueur. Le Hamas prendra part au processus national palestinien en toute légalité”. Le Mouvement islamique de résistance – Le Hamas.

*Source : Quds News Network

Traduit par Spirit of Free Speech