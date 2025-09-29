L'interview de Rima Hassan depuis la Global Sumud Flotilla

Par Les Répliques (revue de presse – 28 septembre 2025)*

Nous avons interviewé la députée européenne Rima Hassan, à bord de la Global Sumud Flotilla qui va tenter de briser le blocus illégal imposé à Gaza par Israël.

️Dans cet entretien en pleine mer Méditerranée, Rima Hassan revient d’abord sur ses motivations alors qu'en juin dernier, elle avait déjà embarqué sur la Freedom Flotilla, malgré les risques d’interceptions ou d’attaques.

⚠️ Elle revient sur les menaces et les dangers auxquels sont confrontés les passagers : la présence militaire permanente dans la zone, les risques d’arraisonnement et, plus récemment, les attaques de drones en haute mer.

🤝 La députée souligne également l’importance des soutiens internationaux, notamment en provenance d’Espagne et d’Italie, qui ont envoyé chacun un navire afin de les protéger. Ces appuis politiques et logistiques montrent, selon elle, que la mobilisation en faveur des droits du peuple palestinien grandit en Europe.

🤝 Enfin, Rima Hassan partage ses espoirs : que cette traversée, au-delà de son objectif humanitaire, devienne un symbole politique fort. Elle appelle à une prise de conscience internationale et à un engagement accru pour mettre fin à ce blocus illégal et inhumain.

