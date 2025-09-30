Israël assassine des familles influentes de Gaza pour avoir refusé de collaborer

Par la rédaction de The Cradle (revue de presse - 28 septembre 2025)*

Au moins trente membres de la famille Dughmush ont été tués après avoir refusé d’obéir aux ordres des services de sécurité israéliens Shin Bet.

Selon un rapport publié par Asharq al-Awsat, Israël a ciblé et tué des membres de familles influentes de la bande de Gaza pour avoir refusé de coopérer avec le projet de Tel-Aviv visant à créer des entités gouvernementales claniques destinées à remplacer le Hamas.

Selon certaines sources, l’agence de sécurité intérieure israélienne, le Shin Bet, a contacté les représentants des familles Bakr et Dughmush, confinés dans leurs maisons à Gaza. Le plan du Shin Bet prévoit de diviser Gaza en différents secteurs contrôlés par des clans et des groupes armés locaux.

Ils seraient chargés d’affronter le Hamas et de fournir des renseignements à l’armée israélienne, selon le rapport.

“Après que ces familles ont refusé de coopérer avec les agents du Shin Bet, les forces israéliennes ont lancé une série de raids sur des maisons habitées et vides appartenant à des membres de ces familles et clans”,

ont déclaré les sources à Asharq al-Awsat.

Au cours du week-end, Israël a frappé la maison de la famille Bakr au sud du camp de réfugiés de Shati, à l’ouest de la ville de Gaza. Six membres de la famille ont été tués et 11 autres blessés.

Un immeuble de plusieurs étages appartenant à la famille a également été bombardé, blessant plusieurs enfants.

Dans le quartier de Sabra, à Gaza, Israël a bombardé une maison et tué au moins 30 membres de la famille Dughmush.

“Les services de renseignement israéliens ont contacté le mukhtar et les anciens de la famille, les appelant à former un groupe armé pour gouverner la zone du camp de réfugiés de Shati après l’avoir purgée des membres du Hamas. La famille a catégoriquement refusé de participer à un tel projet”,

a déclaré une source au sein de la famille Bakr.

La famille Bakr est l’une des plus grandes et des plus importantes de la bande de Gaza. Elle joue un rôle majeur dans l’industrie de la pêche de la bande.

“La décision de la famille vient d’une posture nationale rejetant toute forme de coopération avec l’occupant, sans spécialement soutenir le Hamas ou tout autre groupe organisationnel”,

a ajouté le membre de la famille.

Euro-Med Human Rights Monitor a également confirmé qu’Israël tente de contraindre les familles de coopérer sous peine de famine, de déplacement forcé ou de bombardement.

“Ce qui a commencé comme du racket individuel s’est transformé en une pratique systématique et collective destinée à détruire le lien social palestinien, en poussant les gens à trahir leurs communautés et en soumettant les survivants à des conditions de vie destructrices pour l’identité et la résilience collectives.”, a-t-il déclaré.

Plusieurs groupes armés soutenus par Israël opèrent dans la bande de Gaza sous la protection de Tel-Aviv. Ces groupes, dont la mission est de combattre le Hamas, sont responsables d’une grande partie du pillage de l’aide humanitaire à Gaza.

L’un de ces groupes est une milice basée à Rafah et dirigée par Yasser Abu Shabab, un chef de gang lié au Fatah et soupçonné d’entretenir des liens avec l’État islamique.

Ce gang est chargé du repérage et de la sécurisation du territoire avant les opérations militaires israéliennes. Abu Shabab est également poursuivi pour trafic de drogue.

Au cours des derniers mois, d’autres milices de ce type ont vu le jour.

Selon les médias israéliens, un ancien officier de l’Autorité palestinienne (AP), Hossam al-Astal, dirigerait désormais un groupe armé à Khan Yunis, coordonnant ses actions avec les forces d’occupation israéliennes. Ce groupe recruterait activement des membres et défendrait la cause du rapprochement avec Israël.

Fin 2024, le ministère de l’Intérieur de Gaza, placé sous administration du Hamas, a créé une force de police, appelée “Arrow” (ou “Sahem”), dont la mission est de lutter contre les pillards de l’aide humanitaire et les milices affiliées à Israël.

*Source : The Cradle

Traduit par Spirit of Free Speech