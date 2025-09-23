Des drones non identifiés survolent la flottille Sumud en route vers Gaza

Par la rédaction de The Cradle (revue de presse - 22 septembre 2025)*

La flottille est désormais entrée dans la “zone jaune”, où les attaques israéliennes sont plus probables.

Le Comité international pour briser le siège de Gaza (ICBSG) a déclaré le 21 septembre que des drones non identifiés ont survolé la flottille Global Sumud, certains passant à une distance inhabituellement proche des navires.

Le groupe a décrit cette activité sur Facebook comme “un niveau inhabituel d'activité de drones suscitant des inquiétudes”.

Les volontaires à bord ont confirmé qu'ils se préparent à une éventuelle interception par Israël, organisant des exercices nocturnes alors que les navires entrent dans la “zone jaune” au sud de la Grèce, où les attaques israéliennes sont considérées comme de plus en plus probables.

Les organisateurs ont déclaré que la formation est axée sur des réponses non violentes au cas où les forces israéliennes prennent d'assaut la flottille, comme elles l'ont fait lors des deux précédentes missions vers Gaza.

Les responsables israéliens ont qualifié la mission de “flottille djihadiste” et ont affirmé qu'elle a des liens avec le Hamas, tandis que des drones continuent d'apparaître au-dessus du convoi alors qu'il progresse vers Gaza.

Zaher Birawi, président de l'ICBSG, a déclaré samedi à Quds Press que la flottille Sumud est la 38e tentative de briser le blocus.

Il a ajouté que 44 navires ont déjà quitté les ports italiens, tandis que six autres se préparaient à partir de Grèce.

Le convoi, qui a pris la mer vendredi depuis la Sicile, rassemble des centaines de volontaires et de participants.

Selon les organisateurs, il s'agit de la plus grande mission maritime jamais organisée contre le blocus, le voyage devant durer environ une semaine pour atteindre l'enclave assiégée.

Le 16 septembre, 16 États, dont la Turquie, l'Espagne, le Brésil et le Bangladesh, ont publié un avertissement conjoint à Israël pour qu'il ne prenne pas pour cible la flottille.

Leur déclaration souligne que l'objectif des navires est d'acheminer de l'aide humanitaire et de mettre en lumière les conditions catastrophiques qui règnent à Gaza, ajoutant que

“toute violation du droit international et des droits humains des participants à la flottille, y compris les attaques contre les navires dans les eaux internationales ou les détentions illégales, entraînera des poursuites”.

Deux attaques distinctes contre des navires de la flottille ont été signalées au début du mois.

Le 10 septembre, une frappe de drone a touché le navire britannique Alma au large de la Tunisie, provoquant un incendie sur son pont supérieur.

La veille, le navire Family a été endommagé lorsqu'un drone a largué un engin incendiaire sur son pont, près d'un conteneur de carburant.

Israël a déjà attaqué des convois humanitaires dans les eaux internationales. Le 27 juillet, ses forces ont saisi le Handala et l'ont forcé à se rendre à Ashdod, et le 9 juin, le Madleen a été intercepté alors qu'il approchait de Gaza, et 12 militants ont été arrêtés.

*Source : The Cradle

Traduit par Spirit of Free Speech