La CIA lance un appel à recrutement en ligne d’agents iraniens, sur fond de pression militaire

Par la rédaction de The Cradle (revue de presse - 26 février 2026)*

La CIA a lancé une campagne en ligne sur les réseaux sociaux pour recruter des citoyens iraniens, alors que les États-Unis renforcent massivement leur présence militaire dans la région et que Washington menace de lancer une attaque contre la République islamique.

L’agence de renseignement américaine a publié le 24 février un message officiel accompagné d’une vidéo contenant des instructions en farsi, expliquant aux Iraniens comment ils peuvent entrer en contact avec la CIA.

“Bonjour. La CIA vous entend et souhaite vous aider. Vous trouverez ci-dessous les instructions nécessaires pour nous contacter en toute sécurité de manière virtuelle”, indique le titre de la publication. “Utilisez de préférence un nouvel appareil jetable. Soyez attentif à votre environnement et aux personnes qui pourraient avoir accès à votre écran ou à vos activités”.

Il invite ceux qui prennent contact à fournir leur localisation, leur nom et leur profession, ainsi que

“l’accès à des informations ou des compétences présentant un intérêt pour notre agence”.

Il leur demande également d’utiliser des VPN

“dont le siège social se trouve hors de Russie, d’Iran ou de Chine”. Il invite en outre toute personne disposant d’“informations sensibles” à se manifester. “Votre sécurité et votre bien-être sont notre priorité absolue. Compte tenu de votre situation personnelle, veuillez prendre les mesures de sécurité nécessaires pour vous protéger. Toutes les informations fournies par les volontaires resteront strictement confidentielles”, poursuit la CIA.

La CIA a rarement diffusé publiquement ses instructions de recrutement via les réseaux sociaux. En octobre 2024, elle avait déjà publié des instructions en mandarin, en coréen et en farsi dans une vidéo expliquant comment contacter l’agence.

Israël a utilisé cette méthode à plusieurs reprises, encourageant les Iraniens à travailler pour le Mossad via des publications sur les réseaux sociaux.

Au début des émeutes meurtrières soutenues par le Mossad en Iran début janvier, l’ancien directeur de la CIA, Mike Pompeo, a ouvertement admis que des agents des services de renseignement israéliens étaient présents sur le terrain en Iran.

“Bonne année à tous les Iraniens dans les rues. Et aussi à tous les agents du Mossad qui marchent à leurs côtés…”

Les nouvelles instructions de la CIA coïncident avec le plus important déploiement de puissance aérienne américaine dans la région depuis l’invasion de l’Irak.

Les États-Unis ont imposé de nouvelles sanctions à l’Iran quelques heures avant la troisième série de pourparlers indirects à Genève jeudi.

Washington continue d’exiger la fin des programmes nucléaires et balistiques iraniens, tout comme l’arrêt du soutien de Téhéran aux groupes de résistance dans la région, ce que la République islamique a catégoriquement rejeté. L’Iran n’est disposé à discuter que de son programme nucléaire dans le cadre des négociations, mais entend conserver le droit d’enrichir de l’uranium pour certains usages.

Téhéran a répondu aux menaces américaines en avertissant qu’il ciblerait les biens et les bases américaines dans toute la région s’il devait être attaqué.

*Source : The Cradle

Traduit par Spirit of Free Speech