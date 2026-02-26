Libye : portail en ligne après la mort de Saif al-Islam Kadhafi

Revue de presse : APA News (Tripoli – 24 février 2026)*

L’avocat de Saif al-Islam Kadhafi a annoncé le lancement d’un portail numérique destiné à recueillir témoignages et informations dans le cadre de l’enquête sur son assassinat survenu début février à Zintan.

Khaled al-Zaidi, représentant de Saif al-Islam Kadhafi, a indiqué que l’équipe juridique internationale chargée du dossier a mis en ligne une plateforme dédiée à la collecte de rapports, documents et données susceptibles d’éclairer les circonstances de la mort de son client. L’annonce a été rendue publique dans un communiqué diffusé par l’équipe de défense.

Selon cette communication, le portail vise à centraliser les contributions émanant de témoins, de sources disposant d’informations pertinentes ou de toute personne souhaitant transmettre des éléments en lien avec l’enquête. L’équipe juridique affirme que les données recueillies seront traitées « avec la plus stricte confidentialité », conformément aux standards internationaux en matière de protection des données et de sécurité de l’information.

Les avocats précisent que des dispositifs techniques ont été intégrés afin de garantir la sécurité des échanges et la protection de l’identité des contributeurs. Cette démarche, selon eux, vise à encourager la transmission d’informations sans crainte de représailles, dans un contexte sécuritaire jugé sensible.

Saif al-Islam Kadhafi est décédé le 3 février à son domicile de Zintan, après l’irruption d’hommes armés non identifiés. D’après les éléments communiqués par son entourage, les caméras de surveillance de la résidence auraient été désactivées avant l’attaque. Il a succombé à des blessures par balles, selon la même source.

Aucune autorité officielle n’a, à ce stade, communiqué de conclusions définitives sur les circonstances exactes des faits ni sur l’identité des assaillants. L’initiative de l’équipe juridique s’inscrit ainsi dans une volonté affichée de documenter les événements et de rassembler des éléments susceptibles d’alimenter d’éventuelles procédures judiciaires à l’échelle nationale ou internationale.

La mort de Saif al-Islam Kadhafi, figure politique controversée et fils de l’ancien dirigeant libyen Mouammar Kadhafi, a ravivé les tensions dans un paysage institutionnel encore fragmenté. L’évolution de l’enquête et les suites judiciaires éventuelles demeurent attendues dans les prochaines semaines.

*Source : APA News (Libye)