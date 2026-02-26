Trump affirme que des centaines de corps ont été découverts lors de recherches de prisonniers à Gaza

- Le président américain a déclaré que les équipes de recherche avaient dû « passer devant 100 corps » pour retrouver certains prisonniers à Gaza, évoquant une situation « difficile »

Par Michael Hernandez (revue de presse: Anadolu – 25 février 2026)*

Le président américain Donald Trump a déclaré mardi que pour chaque corps d’un prisonnier décédé récupéré dans la bande de Gaza assiégée, jusqu’à une centaine d’autres dépouilles avaient été découvertes dans les ruines dévastées du territoire palestinien.

« Croyez-le ou non, le Hamas a travaillé avec Israël, et ils ont creusé et creusé et creusé. C’est une chose difficile à faire, traverser des corps partout, passer devant 100 corps, parfois, pour chacun de ceux qu’ils ont trouvés », a déclaré Trump lors de son discours annuel sur l’état de l’Union.

« Ils ont retrouvé les 28. Personne ne pensait que c’était possible, mais nous l’avons fait », a-t-il ajouté, en référence aux corps des prisonniers finalement restitués à Israël.

Trump a également cherché à minimiser les attaques israéliennes en cours contre Gaza, qui se poursuivent malgré un plan de cessez-le-feu qu’il a contribué à négocier en octobre.

« Bien sûr, la guerre à Gaza, qui se poursuit à un niveau très faible, est presque terminée. Et je veux remercier Steve Witkoff et Jared Kushner pour votre aide », a-t-il déclaré.

Witkoff et Kushner ont dirigé les efforts diplomatiques du président concernant Gaza et au-delà.

Israël a lancé une offensive continue contre la bande de Gaza le 8 octobre 2023, tuant plus de 72 000 personnes, principalement des femmes et des enfants, et blessant plus de 171 000 autres.

La guerre a suivi une attaque transfrontalière menée par le Hamas contre Israël la veille, qui a fait environ 1 200 morts.

Traduit de l’anglais par Seyma Erkul Dayanc

*Source : Anadolu